Revista
Síguenos en:
Travel

El inesperado incidente que enfrentó la misión Artemis II

Los cuatro astronautas tuvieron un problema técnico inesperado durante las primeras horas de su viaje a la Luna, cuando el sistema sanitario de la cápsula Orión, presentó una falla poco después del lanzamiento

Abril 03, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
como-van-al-baño-los-astronautas-de-artemis.jpeg

El problema fue detectado mediante una alerta luminosa en la nave, afectó el funcionamiento del inodoro, considerado un sistema crítico para la misión de diez días. De acuerdo con reportes oficiales, la falla se originó en el sistema de ventilación y control de inodoro, lo que impidió temporalmente su uso para la recolección de orina, aunque el manejo de desechos sólidos continuó operando. Durante varias horas, los astronautas tuvieron que recurrir a sistemas alternativos, como bolsas especiales, mientras el equipo en tierra analizaba la situación y enviaba instrucciones para su reparación.

La astronauta Christina Koh fue la encargada de solucionar el problema a bordo, trabajando en coordinación con el centro de control de Houston. Tras seguir un procedimiento técnico paso a paso, logró restablecer el funcionamiento del sistema en pocas horas, lo que permitió a la tripulación retomar la normalidad en condiciones de microgravedad.

En declaraciones posteriores, Koch se refirió al incidente con humor, describiéndose como la “fontanera espacial”, tras haber reparado el inodoro. La astronauta explicó que la falla correspondía a un problema técnico manejable y destacó la importancia de este tipo de intervenciones en misiones de larga duración.

¿Cómo van al baño los astronautas de Artemis II?

Utilizan un sistema sanitario especialmente diseñado para funcionar en microgravedad, muy distinto a un baño convencional en la Tierra. En la nave Orión del programa Artemis II, el “inodoro”, funciona mediante succión de aire en lugar de gravedad, lo que permite dirigir y contener los desechos. Para orinar, los astronautas ocupan un embudo conectado a una manguera que succiona el líquido hacia un sistema de almacenamiento. Cada tripulante tiene adaptadores personalizados para garantizar higiene y comodidad. La orina se guarda en contenedores especiales, ya que en Orión - a diferencia de la Estación Espacial Internacional- no se recicla durante el vuelo.

En el caso de los desechos sólidos, utilizan un pequeño asiento con flujo de aire que ayuda a dirigirlos hacia bolsas o contenedores sellados. El proceso requiere precisión, por lo que los astronautas reciben entrenamiento previo con simuladores para aprender a posicionarse correctamente en condiciones de ingravidez.

Además, el baño está ubicado en un compartimento compacto y privado dentro de la cápsula. Aunque el espacio es reducido, cuenta con cortinas o divisiones para brindar cierta intimidad.

baño-nasa-artemis.jpeg
baño-artemis-iijpeg

NASA
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
asi-se-ve-la-luna-nasa.jpeg
Travel
La NASA comparte la primera imagen de la Tierra; así luce
Abril 03, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
WhatsApp Image 2026-04-02 at 4.00.33 PM (1).jpeg
Travel
Tres destinos de lujo para viajar en estas fechas
Abril 02, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
nasa-artemis.jpeg
Travel
Artemis II inicia una nueva era espacial con un histórico despegue hacia la Luna
Abril 02, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
primera-mujer-en-ir-a-la-lunajpeg
Personalidades
Christina Koch, la primera mujer en viajar a la luna en la misión Artemis II de la NASA
Abril 02, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
El paraíso del buceo en Australia que pocos conocen
Travel
El paraíso del buceo en Australia que pocos conocen
Te contamos qué hacer en Magnetic Island, frente a la costa de Queensland, un lugar que combina arrecifes vibrantes, vida marina excepcional y acceso privilegiado a la Gran Barrera de Coral
Marzo 29, 2026
 · 
Tania Franco
Park City, el destino de invierno donde el ski se combina con experiencias únicas
Travel
Park City, el destino de invierno donde el ski se combina con experiencias únicas
A tan solo cuatro horas en un vuelo directo desde la Ciudad de México al aeropuerto internacional de Salt Lake City y unos 35 minutos más en coche, se encuentra Park City Mountain, el resort de nieve más grande de Estados Unidos
Marzo 06, 2026
 · 
Lucía Alarcón de Zamacona
the-bicester-collection-el-protagonista-de-una-noche-dedicada-al-arte-de-viajar.jpeg
Travel
The Bicester Collection: el protagonista de una noche dedicada al arte de viajar
Marzo 31, 2026
 · 
Caras
caras-travel-y-the-bicester-collection-celebran-el-arte-de-viajar-con-estilo.jpeg
Travel
Caras Travel y The Bicester Collection celebran el arte de viajar con estilo
Marzo 30, 2026
 · 
Caras