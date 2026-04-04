La NASA comparte la primera imagen de la Tierra; así luce

La foto, tomada en los primeros días del viaje de los cuatro astronautas, muestra el planeta en todo su esplendor, con tonalidades azules, nubles y fenómenos luminosos visibles desde el espacio profundo.

La imagen fue capturada por el comandante Reid Wiseman desde una de las cuatro ventanas principales de la nave, luego de que la cápsula completara la maniobra de inyección translunar que la colocó en trayectoria hacia la Luna. En la foto se aprecian detalles como auroras y la línea que divide el día y la noche en la Tierra, ofreciendo una perspectiva inédita del planeta desde más allá de la órbita terrestre.

La misión Artemis II cuenta con una tripulación de cuatro astronautas: Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, quienes emprendieron un viaje de aproximadamente diez días alrededor de la Luna. Este vuelo representa el primer viaje tripulado más allá de la órbita terrestre desde la misión Apolo 17 en 1972 lo que lo convierte en un hito para la exploración espacial contemporánea.

Durante el trayecto, la nave Orión ha alcanzado distancias superiores a los 160 mil kilómetros de la Tierra, permitiendo a la tripulación capturar imágenes únicas del planeta mientras se alejan progresivamente de él. Las fotos difundidas por la NASA, no solo documentan el avance técnico de la misión, sino que también ofrecen una visión simbólica de la Tierra como un solo hogar compartido por la humanidad.