El príncipe de Mónaco sorprende a Charles Leclerc y a su esposa con un obsequio especial

La pareja que contrajo matrimonio el 28 de febrero de este año en una ceremonia íntima, volvió al foco mediático al asistir a una gala del Premio Embajador de Buena Voluntad, evento en el que el piloto fue reconocido públicamente y donde junto a su esposa recibieron un exclusivo regalo de bodas parte del príncipe Alberto II de Mónaco.

El obsequio del príncipe fue una maqueta personalizada de un Ferrari clásico, presentada en una vitrina y diseñada especialmente para el piloto de la escudería italiana.

La gala tuvo lugar en Mónaco y reunió a figuras destacas del automovilismo y del entorno institucional del principado. Durante el evento, el piloto fue homenajeado por su trayectoria y su papel como representante del país, en una ceremonia que combinó subastas benéficas y reconocimientos públicos. Sin embargo, la entrega del regalo se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche, especialmente entre aficionados de la F1.

En cuanto al estilismo de la pareja, ambos destacaron por su elegancia. En el caso de Charles, llevó un esmoquin oscuro. Mientras que Alexandra llevó un vestido de gala caracterizado por una silueta sofisticada y femenina, diseño que resaltaba por su caída fluida con una estética romántica y moderna.