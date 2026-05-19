Cate Blanchett reflexiona sobre el #MeToo y la falta de poder femenino en el cine

El Festival de Cannes se convirtió en el escenario perfecto para que la actriz Cate Blanchett hablara de nuevo sobre la desigualdad en la industria del cine, criticando el retroceso del movimiento #MeToo y la falta de participación femenina.

La actriz ganadora del Óscar, argumentó que las diferencias de poder entre hombres y mujeres siguen muy presentes dentro de los rodajes y estructuras del cine, comentarios que han generado un gran debate.

Cate Blanchett critica el retroceso del #MeToo en Cannes

Durante un encuentro con el público en el Festival de Cannes, Cate reflexionó sobre su visión del cine, el impacto de la inteligencia artificial y su impresión sobre el movimiento del #MeToo.

“Al ‘Me Too’ lo mataron muy pronto. Hay muchas personas con plataformas públicas que pueden hablar con relativa seguridad y decir: ‘Esto me ocurrió’. Y luego están las mujeres corrientes diciendo #MeToo. ¿Por qué se acaba cerrando todo eso?”, planteó la actriz. Para Cate, el movimiento sirvió para revelar “una capa sistémica de abuso” no solo dentro del cine, sino en todos los ámbitos laborales. “Si no identificas el problema, no puedes resolverlo”, añadió.

La actriz también denunció que el desequilibrio de poder entre hombres y mujeres continúa siendo evidente en los equipos de rodaje. “Sigo estando en los platós de cine y cuento a la gente cada día. Y sigue siendo así: hay 10 mujeres y 75 hombres cada mañana”, aseguró.

Aunque bromeó diciendo que “le encantan los hombres”, Cate Blanchett señaló que los entornos laborales dominados por hombres pueden afectar la creatividad y volver repetitivo el ambiente de trabajo, algo que, según ella, termina influyendo también en la calidad del cine.

Cate Blanchett critica el retroceso del #MeToo en Cannes Getty

Actrices que comparten la visión de Cate Blanchet

Las declaraciones de Blanchett coinciden con un momento en el que muchas mujeres del cine advierten sobre el freno en los avances hacia la igualdad, Julianne Moore fue una de ellas, quien profundizó en el mismo tema también en Cannes 2026.

Julianne reveló que recientemente trabajó en un rodaje donde prácticamente no había presencia femenina detrás de cámaras.

“Fue cuando Hillary Clinton perdió las elecciones y las dos estábamos devastadas. Miré alrededor y le dije: ‘Somos las únicas mujeres aquí’”, recordó Moore, quien reconoció que la presencia femenina en los equipos técnicos ha mejorado respecto a sus inicios, aunque sigue siendo insuficiente.