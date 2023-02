Ellas son las hijas de Andrea Legarreta y Erik Rubín y así reaccionaron a la separación de sus papás

Tras 22 años juntos, Andrea Legarreta y Erik Rubín decidieron ponerle fin a su matrimonio. La noticia tomó por sorpresa a sus seguidores, ya que eran una de las parejas más estables dentro del medio del espectáculo. Los famosos que procrearon juntos a sus dos hijas, Mía y Nina, publicaron un video en el que escribieron un extenso mensaje en el que resumen su linda historia de amor que ahora será parte del pasado.

“Hoy hemos decidido compartir algo muy personal... Una decisión que no ha sido fácil y que tomamos hace más de 5 meses y queremos compartirla con quienes nos han acompañado a lo largo de nuestras vidas, en nuestras carreras, en nuestra historia personal, en pareja y familiar”.

Y en este mensaje tan nostálgico hicieron referencia a sus hijas, pues saben que esto no es fácil para los niños.

“Las parejas nos enamoramos y nos unimos anhelando un ‘para toda la vida’... somos muy afortunados y dichosos de habernos encontrado y hacer una hermosa vida juntos y vivir momento maravillosos. Hemos crecido, aprendido mucho y superado muchos momentos muy duros. Y lo más valioso de todo, es que formamos una hermosa familia, mucho mejor de la que soñamos con nuestras hijas Mía y Nina que son nuestros más grandes tesoros”.

¿Cuáles son las hijas de Andrea Legarreta?

Junto con Erik Rubín, la conductora tuvo dos hijas, Mia (17) y Nina (16), ambas tienen una relación muy estrecha y son muy unidas a sus papás. Pero Andrea relató a una revista que uno de sus momentos más difíciles fue perder a un bebé: “cuando perdimos al bebé fue horrible, pero llegó Mía y después Nina, sin duda, ha sido la bendición más grande, mejor de lo que pude haber soñado”.

A su corta edad, Mia Rubín ya está formando una carrera musical como su padre y pronto la veremos en el concierto Cumbia Machine al lado de Erik. También es influencer y muy activa en sus redes sociales. En cuanto a Nina, poco a poco va siguiendo los pasos de su hermana mayor y le gusta compartir todos los viajes que hace.

Las adolescentes han señalado en varias ocasiones que todo lo han aprendido gracias a sus papás, quienes les dan consejos positivos ahora que se están metiendo a este mundo de la moda y el espectáculo. “Nuestros papás siempre están ahí para todo, apoyando, y no es de que no te fuerzan para hacer algo, es algo que nos gusta estar haciendo”, argumentó Mía años atrás. “Mis papás siempre me dicen que disfrute lo que haga, no importa que, no nos obligan a nada”, dijo Nina en una alfombra roja años atrás.

¿Qué dijeron las hijas de Andrea Legarreta y Erik Rubín de la separación de sus papás?

Mía y Nina se mantuvieron en silencio mientras esta noticia daba la vuelta al mundo. Finalmente, son dos menores de edad atravesando un momento complicado en familia, pero saben que están acobijadas por el amor de sus papás.

Por eso, cada una escribió unas breves palabras al post de Instagram de Erik y Andres: Nina puso “los amo, son mi adoración”, y Mia “los amo eternamente”.