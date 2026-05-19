Lisa Kudrow vio completa Friends por primera vez y esta fue su inesperada reacción

Más de dos décadas después del estreno de ‘Friends’, Lisa Kudrow sorprendió al revelar que apenas terminó de ver la serie completa por primera vez. La actriz, recordada mundialmente por interpretar a Phoebe Buffay, compartió la confesión durante una entrevista en Late Night with Seth Meyers.

Durante la conversación con Seth Meyers, Kudrow explicó que solo siguió las primeras temporadas mientras la sitcom estaba al aire, pero que después dejó de verla debido al ritmo de trabajo y a que ya formaba parte de la producción.

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“Vi las primeras temporadas, pero después estás ocupado… y al final ni siquiera sabía cuáles eran las otras escenas”, comentó entre risas. La actriz confesó que recientemente decidió retomarla como una serie para relajarse antes de dormir y finalmente terminó todos los episodios. Para su sorpresa, quedó impresionada por cómo la serie sigue funcionando tantos años después.

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“Realmente se mantiene muy bien”, aseguró Kudrow, quien además destacó el ritmo cómico del elenco y la química entre los actores. Lisa Kudrow explicó que, en ocasiones, las risas grabadas del público eran tan largas que el elenco simplemente tenía que quedarse quieto esperando poder continuar la escena. “Intentabas seguir viviendo la escena, pero te congelabas”, recordó.

Estrenada en 1994, Friends continúa siendo una de las comedias más populares de la televisión, conquistando nuevas generaciones a través de plataformas de streaming y reafirmando su lugar como un fenómeno cultural.