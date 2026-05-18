La reacción de Shakira al ver a un misterioso hombre se volvió viral

Los usuarios destacaron la reacción del intérprete al conocer al conductor y personalidad de televisión Clovis Nienow, con quien protagonizó un intercambio que rápidamente desató comentarios entre sus seguidores.

El video comenzó a circular particularmente en Instagram y TikTok, donde miles de usuarios aseguraron que existió una “química evidente”, entre ambos durante la conversación. En los clips compartidos por internautas, se observa a Shakira sonriente y relajada mientras conversa con el entrevistador mexicano, lo que provocó que muchos interpretaran el momento como un posible coqueteo.

Clovis es un conductor, actor y exparticipante de realities de televisión que ha ganado popularidad en los últimos años por sus apariciones en programas de entretenimiento y por su presencia en redes sociales. Su nombre comenzó a posicionarse entre las tendencias después de la entrevista con la cantante barranquillera, especialmente por la forma en que ambos interactuaron frente a las cámaras.

De acuerdo con usuarios en redes, lo que más habría llamado la atención de Shakira fue la personalidad relajada y el sentido del humor del entrevistador, además de la evidente complicidad que mostraron durante la charla.