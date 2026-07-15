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Por qué Ale Capetillo terminó en el hospital; esto le sucedió

Ale Capetillo, hija de los actores Biby Gaytán y Eduardo Capetillo rompió el silencio sobre el problema de salud que la llevó de emergencia al hospital en Madrid, España

Julio 15, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Instagram

La influencer Ale Capetillo compartió en sus redes sociales que, tras diversos estudios médicos y después de que inicialmente se descartara una apendicitis, los especialistas finalmente le diagnosticaron un quiste hemorrágico, condición que describió como “muy dolorosa” y que requirió atención médica inmediata.

A finales de junio, Ale Capetillo comenzó a sentirse mal y presentó fiebre alta, además de un fuerte dolor abdominal que la obligó a acudir al área de urgencias acompañada por su esposo, Nader Shoueiry.

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Días después, la creadora de contenido explicó a sus seguidores que el origen de sus molestias era un quiste hemorrágico, un tipo de quiste ovárico que puede provocar dolor intenso cuando sangra o se rompe.

Ale confesó que ha sido un proceso muy complicado y reconoció que el dolor fue considerable. Además, dijo que los médicos le recomendaron suspender temporalmente alguna de sus actividades habituales, incluido el ejercicio, mientras continúa con su recuperación.

Ale ya se encuentra en casa recuperándose, agradeció las muestras de cariño y apoyo que recibió durante los días en que permaneció bajo observación médica. En un primer momento, los médicos sospecharon que podría tratarse de un apendicitis debido a la intensidad de los síntomas.

Ale Capetillo
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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