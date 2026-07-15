Por qué Ale Capetillo terminó en el hospital; esto le sucedió

La influencer Ale Capetillo compartió en sus redes sociales que, tras diversos estudios médicos y después de que inicialmente se descartara una apendicitis, los especialistas finalmente le diagnosticaron un quiste hemorrágico, condición que describió como “muy dolorosa” y que requirió atención médica inmediata.

A finales de junio, Ale Capetillo comenzó a sentirse mal y presentó fiebre alta, además de un fuerte dolor abdominal que la obligó a acudir al área de urgencias acompañada por su esposo, Nader Shoueiry.

Días después, la creadora de contenido explicó a sus seguidores que el origen de sus molestias era un quiste hemorrágico, un tipo de quiste ovárico que puede provocar dolor intenso cuando sangra o se rompe.

Ale confesó que ha sido un proceso muy complicado y reconoció que el dolor fue considerable. Además, dijo que los médicos le recomendaron suspender temporalmente alguna de sus actividades habituales, incluido el ejercicio, mientras continúa con su recuperación.

Ale ya se encuentra en casa recuperándose, agradeció las muestras de cariño y apoyo que recibió durante los días en que permaneció bajo observación médica. En un primer momento, los médicos sospecharon que podría tratarse de un apendicitis debido a la intensidad de los síntomas.