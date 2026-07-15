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Miss Universo 2026: ¿Dónde y cuándo será la próxima edición?

La Organización Miss Universo ya confirmó la sede de la próxima edición del certamen de belleza más importante del mundo

Julio 15, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
Por qué realmente ganó Fátima Bosch Miss Universo 2025

NONTHABURI, THAILAND - 2025/11/21: Fatima Bosch Fernández of Mexico (center) is celebrated after winning the title of Miss Universe 2025 (74th edition) at the final competition held at IMPACT Challenger Hall 2 in Nonthaburi, Thailand. The new queen from Mexico claimed the crown, while the representative of the host country, Veena Praveenar Singh from Thailand, achieved the remarkable position of 1st Runner-Up. The Miss Universe 2025 (74th edition) pageant showcased a massive field of talent, with a total of 120 beautiful contestants from around the world participating in the competition. (Photo by Arnun Chonmahatrakool/Thai News Pix/LightRocket via Getty Images)

Thai News Pix/Thai News Pix/LightRocket via Getty Images

Miss Universo 2026, que marcará el 75 aniversario del concurso, se celebrará en San Juan, Puerto Rico, una isla que volverá a recibir el evento por cuarta ocasión en su historia.

La edición número 75 tendrá como sede el Coliseo José Miguel Agrelot, conocido popularmente como “El Choliseo”. El recinto es el más importante de la isla y tiene capacidad para alrededor de 18 mil 500 espectadores, además de contar con la infraestructura necesaria para albergar espectáculos internacionales de gran magnitud.

Será la cuarta vez que Puerto Rico organice el certamen, luego de haberlo hecho en 1972, 2001 y 2002, consolidándose como uno de los destinos con mayor tradición dentro de Miss Universo.

Hasta el momento, la Organización ha informado que el certamen se realizará en noviembre, aunque la fecha exacta de la final aún no ha sido anunciada.

Sin embargo, adelantó que las actividades oficiales comenzarán días antes con desfiles, eventos culturales, sesiones fotográficas y competencias preliminares, como ocurre en cada edición.

Además de la competencia entre las representantes nacionales, se espera la realización de eventos con exreinas, patrocinadores internacionales y actividades abiertas para los aficionados al certamen.

La actual Miss Universo, la mexicana Fátima Bosch será la encargada de coronar a su sucesora al término de la gran final en Puerto Rico, tras obtener el título mundial en noviembre de 2025, durante el certamen celebrado en Tailandia.

Miss Universo
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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