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¿Belmont Cameli ganó más que Ella Bright? Creadora de Off Campus rompe el silencio

Louisa Levy habló de la supuesta diferencia de 80 mil dólares entre los protagonistas de la exitosa serie

Julio 14, 2026 • 
Tania Franco
Las edades reales del elenco de Off Campus: la diferencia que sorprendió a los fans - Ella Bright

IG: Off Campus

La creadora y showrunner de Off Campus, Louisa Levy, salió al paso de los rumores que aseguraban que la actriz Ella Bright había ganado 80 mil dólares menos que su coprotagonista Belmont Cameli durante la primera temporada de la serie.

La polémica surgió luego de que un podcast afirmara que existía una importante brecha salarial entre los protagonistas de la producción. Sin embargo, Levy respondió directamente en redes sociales para desmentir la información.

Revisen sus fuentes. Esas cifras están muy lejos de ser correctas.
Louisa Levy
Las edades reales del elenco de Off Campus: la diferencia que sorprendió a los fans

IG: Off Campus

La showrunner también reconoció que la desigualdad salarial sigue siendo un problema dentro de la industria del entretenimiento, pero dejó claro que ese no es el caso de Off Campus.

Aunque esto es absolutamente un problema en la industria, como showrunner lucho por la igualdad salarial de género en mi elenco.
Louisa Levy

Con estas declaraciones, Louisa Levy puso fin a las especulaciones y reiteró su compromiso con la equidad salarial dentro de la producción de la exitosa serie.

Off Campus
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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