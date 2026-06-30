Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

La novia de Belmont Cameli rompe el silencio tras recibir acoso digital

Raina Morris ha sido blanco de acoso en redes sociales, donde algunos usuarios han criticado su apariencia física y la han comparado con Ella Bright, la protagonista de la serie ‘Off Campus’

Junio 30, 2026 • 
Tania Franco
La novia de Belmont Cameli rompe el silencio tras recibir acoso digital

IG: Belmont Cameli.

El fenómeno mundial de ‘Off Campus’ no solo disparó la popularidad de su elenco, también abrió el debate sobre los límites entre la ficción y la vida real. En las últimas semanas, Raina Morris, novia del actor Belmont Cameli, ha sido víctima de una ola de comentarios y acoso en redes sociales por parte de algunos seguidores de la serie.

Todo comenzó después de que la química entre Belmont Cameli, quien interpreta a Garrett Graham, y Ella Bright, protagonista de la historia, conquistara a millones de espectadores. Algunos fans comenzaron a especular sobre una supuesta relación fuera de cámaras e incluso dirigieron críticas hacia Morris, una escritora de televisión con quien el actor mantiene una relación desde al menos 2025.

Las edades reales del elenco de Off Campus: la diferencia que sorprendió a los fans - Ella Bright

IG: Off Campus.

¿Rivalidad o malentendido?

La situación escaló cuando Raina Morris dejó de seguir temporalmente a Ella Bright en Instagram, lo que desató rumores sobre una supuesta rivalidad. Poco después, la propia Morris aclaró que todo había sido un malentendido y que mantiene una buena relación con la actriz. Incluso Ella Bright respaldó públicamente esa versión.

¿Quiénes son las parejas reales del elenco de Off Campus? Belmont Cameli - Garrett Graham - Raina Morris.

IG: Belmont Cameli

Acoso digital

Con el paso de los días, numerosos seguidores de ‘Off Campus’ denunciaron que gran parte de esos mensajes tenían un trasfondo racista. En plataformas como TikTok, Instagram y Reddit, usuarios señalaron que Raina estaba siendo juzgada por sus rasgos físicos y su color de piel, además de recibir ataques que iban mucho más allá de simples comparaciones con la protagonista de la serie.

Los momentos más profundos y fuertes que expuso la serie "Off Campus"

Instagram: Off Campus.

La conversación llegó a tal punto que Prime Video compartió un mensaje dirigido a los fans, pidiendo respeto hacia el elenco y sus parejas, y recordando la importancia de mantener una convivencia sana dentro de la comunidad de seguidores de la serie.

Off Campus
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Relacionadas
Así es el lujoso hotel donde Dua Lipa y Callum Turner disfrutan su luna de miel
Entretenimiento
Así es el lujoso hotel donde Dua Lipa y Callum Turner disfrutan su luna de miel
Junio 29, 2026
 · 
Tania Franco
pamela-anderson-sylvester.jpeg
Entretenimiento
Pamela Anderson reafirma que Sylvester Stallone intentó conquistarla
Junio 29, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
millie-bobby-david.jpeg
Entretenimiento
Millie Bobby Brown y David Harbour volverán a trabajar juntos tras el final de Stranger Things
Junio 29, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
dua-lipa-biblioteca.jpeg
Entretenimiento
Dua Lipa abre su propia biblioteca; un espacio dedicado a libros censurados
Junio 29, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
amy-madigan-premios-oscar.jpeg
Entretenimiento
Amy Madigan gana el Oscar como Mejor Actriz de Reparto
La actriz de 75 años conquistó los Premios Oscar por interpretar a Aunt Gladys en Weapons
Marzo 16, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
guillermo-del-toro-frankestein-netflix.jpeg
Entretenimiento
Cuántos premios ganó Guillermo del Toro en los Oscar 2026
El director mexicano tenía nueve nominaciones, sin embargo, no tuvo suerte en todas
Marzo 15, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
leonardo-di-caprio-vittoria.jpeg
Entretenimiento
Leonardo DiCaprio asiste a los Oscar con su novia Vittoria Ceretti
El actor sorprendió al aparecer con la modelo italiana, con quien comenzó su relación en 2023
Marzo 16, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
christian-nodal-agradecimiento-nodal
Entretenimiento
Christian Nodal rompe el silencio sobre la demanda contra Cazzu por su hija
El cantante explicó que su intención es proteger la privacidad de su hija Inti, evitando que la menor sea expuesta en redes sociales
Marzo 16, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez