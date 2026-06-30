La novia de Belmont Cameli rompe el silencio tras recibir acoso digital

El fenómeno mundial de ‘Off Campus’ no solo disparó la popularidad de su elenco, también abrió el debate sobre los límites entre la ficción y la vida real. En las últimas semanas, Raina Morris, novia del actor Belmont Cameli, ha sido víctima de una ola de comentarios y acoso en redes sociales por parte de algunos seguidores de la serie.

Todo comenzó después de que la química entre Belmont Cameli, quien interpreta a Garrett Graham, y Ella Bright, protagonista de la historia, conquistara a millones de espectadores. Algunos fans comenzaron a especular sobre una supuesta relación fuera de cámaras e incluso dirigieron críticas hacia Morris, una escritora de televisión con quien el actor mantiene una relación desde al menos 2025.

IG: Off Campus.

¿Rivalidad o malentendido?

La situación escaló cuando Raina Morris dejó de seguir temporalmente a Ella Bright en Instagram, lo que desató rumores sobre una supuesta rivalidad. Poco después, la propia Morris aclaró que todo había sido un malentendido y que mantiene una buena relación con la actriz. Incluso Ella Bright respaldó públicamente esa versión.

IG: Belmont Cameli

Acoso digital

Con el paso de los días, numerosos seguidores de ‘Off Campus’ denunciaron que gran parte de esos mensajes tenían un trasfondo racista. En plataformas como TikTok, Instagram y Reddit, usuarios señalaron que Raina estaba siendo juzgada por sus rasgos físicos y su color de piel, además de recibir ataques que iban mucho más allá de simples comparaciones con la protagonista de la serie.

Instagram: Off Campus.

La conversación llegó a tal punto que Prime Video compartió un mensaje dirigido a los fans, pidiendo respeto hacia el elenco y sus parejas, y recordando la importancia de mantener una convivencia sana dentro de la comunidad de seguidores de la serie.