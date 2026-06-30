Así fue como Madonna le confesó a Kylie Minogue que le tenía envidia: “Mi marido estaba enamorado de ti”

El nuevo álbum de Madonna, Confession II, se ha convertido en una fuente de revelaciones en las que la cantante comparte detalles de su vida personal y profesional, incluyendo una mención a la australiana Kylie Minogue.

Durante una reciente entrevista, en la que también estuvo presente Minogue, Madonna la sorprendió al confesar que llegó a sentir envidia de ella, asegurando que su entonces esposo había quedado cautivado por su belleza.

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Madonna confesó a Kylie Minogue que le tenía envidia

Madonna y Kylie Minogue tuvieron una reunión inesperada en el programa del presentador bitánico Graham Norton, donde la artista recordó lo celosa que estaba de la belleza de la australiana.

“Estaba un poco celosa de ti”, mientras Kylie se sorprendía con la confesión, Norton preguntó: “¿Por qué?”, y Madonna explicó: “Porque eres muy bella. Creo que mi exmarido de entonces, Guy Ritchie, tenía un flechazo contigo, y yo pensaba: ‘¡Nunca seré tan guapa como Kylie!’“.

Madonna y Kylie también recordaron su actuación conjunta en el Celebration Tour de 2024, donde interpretaron “I Will Survive” y “Can’t Get You Out of My Head”.

El día que Madonna lució una camiseta con el nombre de kylie Minogue

El momento también sirvió para recordar que, hace 26 años, Madonna rindió homenaje a Kylie al lucir una camiseta con su nombre durante los MTV Europe Music Awards en Suecia.

“Fue mi época de vaquera, en la que cubría absolutamente todo de lentejuelas y me pareció que esta era una forma muy bonita de expresar lo que te admiraba”, explicó Madonna.

Aquel gesto de apoyo tomó completamente por sorpresa a la estrella australiana en su día, quien desconocía que la americana la tenía en cuenta. “No me habían avisado de nada”, recordó Kylie, confesando que “estuvo a punto de desmayarse” al ver a Madonna con aquella camiseta.

Madonna confesó a Kylie Minogue que le tenía envidia Getty Images

Algunos fans crees que Madonna podría incluir una colaboración musical junto a Kylie Minogue en su nuevo disco; sin embargo, las estrellas se han negado a confirmar o a desmentir estos rumores.