Bruce Willis reaparece en la boda de su hija Tallulah y protagoniza un emotivo momento familiar

La presencia del protagonista de Duro de matar cobró especial relevancia debido a que el actor se ha mantenido alejado de la vida pública desde que su familia informó sobre sus problemas de salud. En 2022 se dio a conocer que padecía afasia y, en 2023, sus familiares confirmaron que el diagnóstico había evolucionado a demencia frontotemporal, una enfermedad neurodegenerativa.

La imagen de la reaparición muestra al actor sonriente mientras su hija lo abraza y sostiene la mano de Acee, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la celebración. Tallulah describió la escena como un “momento tierno” con su padre y Justin al comienzo del fin de semana de la boda.

La boda reunió a integrantes de la familia Willis-Moore, entre ellos Demi Moore y las hermanas de la novia, Rumer y Scout Willis. El enlace tuvo un carácter íntimo y se celebró en un lugar particularmente especial para Tallulah, quien explicó que la propiedad de su familia en Idaho representa un espacio donde aprendió a sentirse libre y a soñar.

Para la ocasión, Tallulah lució un vestido de novia confeccionado especialmente por Balenciaga, bajo la dirección creativa de Pierpaolo Piccioli. El diseño estuvo inspirado en uno de los vestidos que Demi Moore utilizó en el pasado y requirió más de 700 horas de trabajo artesanal.