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Bruce Willis reaparece en la boda de su hija Tallulah y protagoniza un emotivo momento familiar

Bruce Willis volvió a aparecer públicamente en una ocasión especialmente significativa para su familia: la boda de su hija menor, Tallulah Willis, quien contrajo matrimonio con el músico Justin Acee el pasado 8 de agosto de 2026, en una ceremonia íntima realizada en la casa familiar de Hailey, Idaho

Agosto 16, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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La presencia del protagonista de Duro de matar cobró especial relevancia debido a que el actor se ha mantenido alejado de la vida pública desde que su familia informó sobre sus problemas de salud. En 2022 se dio a conocer que padecía afasia y, en 2023, sus familiares confirmaron que el diagnóstico había evolucionado a demencia frontotemporal, una enfermedad neurodegenerativa.

La imagen de la reaparición muestra al actor sonriente mientras su hija lo abraza y sostiene la mano de Acee, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la celebración. Tallulah describió la escena como un “momento tierno” con su padre y Justin al comienzo del fin de semana de la boda.

La boda reunió a integrantes de la familia Willis-Moore, entre ellos Demi Moore y las hermanas de la novia, Rumer y Scout Willis. El enlace tuvo un carácter íntimo y se celebró en un lugar particularmente especial para Tallulah, quien explicó que la propiedad de su familia en Idaho representa un espacio donde aprendió a sentirse libre y a soñar.

Para la ocasión, Tallulah lució un vestido de novia confeccionado especialmente por Balenciaga, bajo la dirección creativa de Pierpaolo Piccioli. El diseño estuvo inspirado en uno de los vestidos que Demi Moore utilizó en el pasado y requirió más de 700 horas de trabajo artesanal.

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Bruce Willis
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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