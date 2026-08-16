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Nick Reiner es acusado formalmente por el asesinato de sus padres; podría enfrentar cadena perpetua

Nick Reiner, hijo del reconocido actor y director Rob Reiner, fue acusado formalmente por un gran jurado de Los Ángeles de los asesinatos de sus padres, Rob Reiner y Michele Singer Reiner, ocurridos en diciembre de 2025 en su residencia de Brentwood.

Agosto 16, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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La acusación, emitida el pasado 20 de julio y dada a conocer públicamente el 12 de agosto, contempla dos cargos de asesinato y añade como circunstancia especial que los crímenes habrían sido cometidos mientras la víctima se encontraba bajo una situación de acecho o espera deliberada (lying in wait). También se mantiene la acusación de que Reiner utilizó personalmente un arma peligrosa y mortal, específicamente un cuchillo.

De acuerdo con la Fiscalía del Condado de Los Ángeles, Rob Reiner, de 78 años, y Michele Singer Reiner, de 70, fueron presuntamente atacados con un arma blanca el 14 de diciembre de 2025 dentro de su casa ubicada en Brentwood. Nick Reiner fue detenido horas después en Exposition Park.

El acusado, de 32 años, se declaró no culpable de los cargos tras la apertura de la nueva acusación. Permanece detenido sin derecho a fianza mientras continúa el proceso judicial. La siguiente audiencia está programada para el 15 de septiembre de 2026 en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles.

¿Qué pena podría recibir Nick Reiner?

Aunque algunas versiones han señalado que Reiner se enfrenta a cadena perpetua, la situación jurídica es más severa: si fuera declarado culpable de los cargos en las circunstancias actuales, podría recibir cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o incluso la pena de muerte.

La Fiscalía de Los Ángeles aclaró que todavía no ha tomado una decisión sobre si solicitará la pena capital. La acusación por múltiples asesinatos y la circunstancia especial de haber actuado presuntamente mientras esperaba a sus víctimas son elementos que permiten contemplar esa posibilidad bajo la legislación de California.

Nick Reiner
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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