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Vanessa Hudgens regresa a la alfombra roja tras convertirse en mamá por segunda vez

La actriz reapareció en Hollywood meses después del nacimiento de su segunda hija con Cole Tucker y eligió el HollyShorts Film Festival 2026 para marcar su regreso al red carpet.

Agosto 15, 2026 • 
Tania Franco
Vanessa Hudgens regresa a la alfombra roja tras convertirse en mamá por segunda vez

LOS ANGELES, CA - AUGUST 13: Vanessa Hudgens is seen arriving to the HollyShorts Festival al TCL Chinese Theatre on August 13, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by JOCE/Bauer-Griffin/GC Images)

JOCE/Bauer-Griffin/GC Images

Vanessa Hudgens está de vuelta en las alfombras rojas. La actriz asistió el 13 de agosto al HollyShorts Film Festival 2026, en Hollywood, en una de sus primeras apariciones públicas destacadas después de convertirse en madre por segunda vez a finales de 2025.

Vanessa Hudgens, de regreso tras su segundo embarazo

Hudgens anunció en noviembre de 2025 que había dado la bienvenida a su segundo bebé junto a su esposo, Cole Tucker. Meses después se confirmó que se trataba de una niña; la pareja también tiene un hijo, nacido en julio de 2024. Ambos han decidido mantener los nombres y rostros de sus hijos alejados de la exposición pública.

La maternidad se ha convertido en una etapa especialmente importante para la estrella de High School Musical. En 2025 describió esta faceta como una de las experiencias más exigentes, pero también más gratificantes y felices de su vida.

Vanessa Hudgens
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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