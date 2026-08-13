Nicole Kidman rompe el silencio sobre lo que vivió con Tom Cruise y su divorcio de Keith Urban

Nicole Kidman habló con una inusual apertura sobre dos de las relaciones que han marcado su vida. En una nueva entrevista con British Vogue, la actriz recordó su matrimonio con Tom Cruise y reflexionó sobre cómo enfrenta el divorcio de Keith Urban décadas después de su primera separación.

Nicole Kidman recuerda su matrimonio con Tom Cruise

Kidman tenía poco más de 20 años cuando se casó con Tom Cruise en 1990. Según recordó, algunas personas le advirtieron que la relación podría afectar su carrera, pero en aquel momento su prioridad era el amor.

Recuerdo que la gente me decía: ‘Esto realmente va a afectar tu carrera’. Y yo pensaba: ‘No me importa. Estoy enamorada. Quiero casarme’. Nicole Kidman

Con el paso del tiempo, también comenzó a ser identificada públicamente como “la esposa de Tom Cruise”, algo que terminó influyendo en la manera en la que era percibida dentro de la industria. Su matrimonio terminó en 2001, después de 11 años.

¿Cómo compara su divorcio de Tom Cruise con el de Keith Urban?

Más de dos décadas después, Nicole volvió a atravesar una separación pública tras el final de su matrimonio de 19 años con Keith Urban. Sin embargo, cuando le plantearon que ya había vivido antes un divorcio de gran exposición mediática, la actriz dejó claro que la experiencia no necesariamente hace más sencillo atravesarlo nuevamente.

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“Todo es nuevo”, expresó Kidman, quien actualmente mira esta etapa como un proceso de adaptación ante una vida distinta a la que había imaginado. Lejos de establecer una comparación directa entre Tom Cruise y Keith Urban, sus declaraciones muestran cómo Nicole Kidman enfrenta el amor, las pérdidas y los nuevos comienzos desde una perspectiva completamente diferente a la mujer que era décadas atrás.