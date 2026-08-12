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Loreto Peralta y Paco Amoroso son captados juntos en un restaurante de la CDMX y avivan rumores de romance

Loreto Peralta y el cantante argentino Paco Amoroso volvieron a colocarse en el centro de la conversación luego de ser captados compartiendo una comida en un restaurante de la Ciudad de México. Las imágenes, difundidas en redes sociales, muestran a la actriz mexicana conviviendo con el músico y un grupo de amigos durante la reciente visita del dúo Ca7riel & Paco Amoroso a la capital del país.

Agosto 12, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Loreto Peralta

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El encuentro llamó la atención de los seguidores de ambos debido a la cercanía que muestran en el video. En una de las grabaciones incluso se escucha a personas presentes llamarlos “parejita”, lo que volvió a alimentar las versiones de que mantienen una relación sentimental, aunque ninguno de los dos ha emitido una confirmación oficial.

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Loreto Peralta es estudiante en la Universidad del Sur de Carolina

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Una relación que ha despertado rumores desde 2025

Esta no es la primera ocasión en la que Loreto Peralta y Paco Amoroso son vistos juntos. Desde finales de 2025 comenzaron a surgir especulaciones después de que fueran fotografiados caminando por la colonia Roma de la Ciudad de México. Desde entonces, la actriz ha acompañado al cantante en diversos eventos y conciertos, tanto en México como en Argentina.

La semana pasada, Loreto también asistió al concierto de Ca7riel & Paco Amoroso en el Palacio de los Deportes, donde incluso apareció sobre el escenario durante una de las canciones, generando una ola de reacciones entre los asistentes y en redes sociales.

Aunque las imágenes y apariciones públicas han incrementado las especulaciones, ni Loreto Peralta ni Paco Amoroso han confirmado oficialmente su relación. Sin embargo, en meses recientes el cantante ha realizado comentarios públicos que muchos de sus seguidores interpretaron como una señal de que ambos mantienen un romance.

Por ahora, la pareja continúa manteniendo un bajo perfil respecto a su vida privada, mientras cada nueva aparición juntos sigue generando interés entre sus seguidores y la prensa de espectáculos.

Loreto Peralta Paco Amoroso
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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