Así reaccionó Anne Hathaway a las críticas y rumores sobre su embarazo

Anne Hathaway decidió no quedarse callada ante los comentarios que surgieron en redes sociales sobre su embarazo. La actriz, de 43 años, espera a su tercer hijo con su esposo, Adam Shulman, y recientemente presumió su pancita durante la premiere de The End of Oak Street en Los Ángeles.

Para la alfombra roja, Hathaway eligió un look de Atelier Prabal Gurung compuesto por un top halter que dejaba al descubierto su abdomen y unos jeans de tiro bajo. Sin embargo, las imágenes terminaron provocando críticas sobre el estilismo y, sobre todo, especulaciones sin fundamento de algunos usuarios que aseguraban que su pancita parecía falsa.

Emma McIntyre/FilmMagic

Anne Hathaway respondió a quienes aseguraban que su embarazo era falso

Lejos de entrar en una discusión, la protagonista de El diablo viste a la moda recurrió al humor. En Instagram compartió un video detrás de cámaras de su preparación para la premiere y escribió una contundente frase: “Cabello falso, pancita real”.

Con apenas cuatro palabras, Hathaway dejó claro que su embarazo es real y se tomó con ligereza las teorías que comenzaron a circular en Internet. La actriz también bromeó sobre las complicaciones de su outfit durante una calurosa jornada, asegurando que prácticamente se estaba “derritiendo” debido a las altas temperaturas.