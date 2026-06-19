¡Anne Hathaway anuncia que está embarazada de su tercer hijo! Esta es su familia con su esposo Adam Shulman
La actriz de 43 años sorprendió a sus seguidores con un emotivo video en redes sociales. En medio de uno de los años más importantes de su carrera, Anne agrandará su familia.
Anne Hathaway compartió que está embarazada de su tercer hijo junto a su esposo, Adam Shulman. La actriz de 43 años reveló la noticia a través de un video publicado en redes sociales, sorprendiendo a sus millones de seguidores.
La estrella de Hollywood y Shulman llevan casi 14 años de matrimonio, luego de haberse casado en septiembre de 2012. Actualmente son padres de Jonathan, de 10 años, y Jack, de 6, quienes nacieron en 2016 y 2019, respectivamente.
El anuncio llega en un momento especialmente importante para la carrera de Hathaway, quien atraviesa una etapa llena de proyectos cinematográficos, incluyendo “The Devil Wears Prada 2", “Mother Mary” y “The Odyssey”.
Aunque la actriz suele mantener su vida privada lejos de los reflectores, en distintas entrevistas ha expresado lo feliz que se siente en esta etapa familiar y cómo disfruta ver crecer a sus hijos junto a Shulman. Con la llegada de este nuevo bebé, Anne Hathaway y Adam Shulman sumarán un integrante más a una de las familias más queridas de Hollywood.