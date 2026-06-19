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¡Anne Hathaway anuncia que está embarazada de su tercer hijo! Esta es su familia con su esposo Adam Shulman

La actriz de 43 años sorprendió a sus seguidores con un emotivo video en redes sociales. En medio de uno de los años más importantes de su carrera, Anne agrandará su familia.

Junio 19, 2026 • 
Tania Franco
Anne Hathaway

Getty Images.

Anne Hathaway compartió que está embarazada de su tercer hijo junto a su esposo, Adam Shulman. La actriz de 43 años reveló la noticia a través de un video publicado en redes sociales, sorprendiendo a sus millones de seguidores.

Anne Hathaway anuncia que está embarazada de su tercer hijo: esta es su familia con Adam Shulman

Instagram: Anne Hathaway.

La estrella de Hollywood y Shulman llevan casi 14 años de matrimonio, luego de haberse casado en septiembre de 2012. Actualmente son padres de Jonathan, de 10 años, y Jack, de 6, quienes nacieron en 2016 y 2019, respectivamente.

Celebrity Sightings In New York City - July 22, 2025

Raymond Hall/GC Images

El anuncio llega en un momento especialmente importante para la carrera de Hathaway, quien atraviesa una etapa llena de proyectos cinematográficos, incluyendo “The Devil Wears Prada 2", “Mother Mary” y “The Odyssey”.

Anne Hathaway revela que Rosalía y Taylor Swift inspiraron su interpretación en su papel en "Mother Mary"

Instagram - Anne Hathaway

Aunque la actriz suele mantener su vida privada lejos de los reflectores, en distintas entrevistas ha expresado lo feliz que se siente en esta etapa familiar y cómo disfruta ver crecer a sus hijos junto a Shulman. Con la llegada de este nuevo bebé, Anne Hathaway y Adam Shulman sumarán un integrante más a una de las familias más queridas de Hollywood.

Anne Hathaway
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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