¡Anne Hathaway anuncia que está embarazada de su tercer hijo! Esta es su familia con su esposo Adam Shulman

Anne Hathaway compartió que está embarazada de su tercer hijo junto a su esposo, Adam Shulman. La actriz de 43 años reveló la noticia a través de un video publicado en redes sociales, sorprendiendo a sus millones de seguidores.

Instagram: Anne Hathaway.

La estrella de Hollywood y Shulman llevan casi 14 años de matrimonio, luego de haberse casado en septiembre de 2012. Actualmente son padres de Jonathan, de 10 años, y Jack, de 6, quienes nacieron en 2016 y 2019, respectivamente.

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El anuncio llega en un momento especialmente importante para la carrera de Hathaway, quien atraviesa una etapa llena de proyectos cinematográficos, incluyendo “The Devil Wears Prada 2", “Mother Mary” y “The Odyssey”.

Instagram - Anne Hathaway

Aunque la actriz suele mantener su vida privada lejos de los reflectores, en distintas entrevistas ha expresado lo feliz que se siente en esta etapa familiar y cómo disfruta ver crecer a sus hijos junto a Shulman. Con la llegada de este nuevo bebé, Anne Hathaway y Adam Shulman sumarán un integrante más a una de las familias más queridas de Hollywood.