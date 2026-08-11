Lamine Yamal prepara una fiesta de cumpleaños de lujo: masía del siglo XII, helipuerto y más de 100 invitados

Lamine Yamal se encuentra viviendo uno de los momentos más importantes a nivel personal y profesional, con tan solo 19 años ya se ha consagrado como campeón del mundo junto a la Selección de España en el Mundial 2026, por lo que busca celebrar su cumpleaños por todo lo alto.

El delantero del Barcelona cumplio los 19 años el pasado 13 de julio, en plena justa mundialista, por lo que ha tenido que esperar para poder celebrar, con una fiesta que promete ser inolvidable.

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La lujosa y exclusiva fiesta de cumpleaños de Lamine Yamal al estilo medieval

Lamine Yamal habría elegido la exclusiva finca Mas de Sant Lleí para celebrar su cumpleaños junto a más de 100 invitados, la masía, que data del siglo XII, está rodeada de 40 hectáreas de naturaleza y ofrece 30 mil metros de jardines, donde destacan árboles centenarios, un lago artificial, salones, espacios para cenas al aire libre, espectaculares vistas panorámicas de la comarca del Vallés y hasta un helipuerto.

El exclusivo enclave está ubicado a 15 minutos de Barcelona, y la fiesta se celebrará esta noche alrededor de las 21:00 horas, y tras la repercusión de su celebración del año pasado, el futbolista y su entorno buscan mantener la máxima privacidad durante el evento.

Esta vez, Lamine apostó por una celebración de lujo en un entorno exclusivo, con alta cocina, tecnología sostenible y helipuerto, en lugar de una terraza de hotel o una discoteca VIP.

¿Quiénes serán los invitados a la fiesta de cumpleaños de Lamine Yamal?

La celebración de Lamine estará marcada por la máxima privacidad, con estrictos controles para evitar filtraciones y nuevas polémicas mediáticas. Entre los invitados destacan su novia Inés García Santos, familiares, amigos de Rocafonda y varios jóvenes del Barça, como Gavi, Balde, Cubarsí y Fermín López.

También se espera la presencia de influencers y figuras de la música, como ocurrió en la celebración anterior.

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