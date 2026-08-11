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Superbia Summer 2026: el lujo de vivir la Riviera Maya sin prisa

Entre albercas, naturaleza, gastronomía y experiencias que celebran la cultura mexicana, vivimos en UNICO 20°87° Hotel Riviera Maya, un refugio solo para adultos pensado para disfrutar sin prisa.

Agosto 11, 2026 • 
Tania Franco
Superbia Summer 2026: el lujo de vivir la Riviera Maya sin prisa

RAFAEL LUHRS

Nuestra experiencia en Superbia Summer 2026, en UNICO 20°87° Hotel Riviera Maya, fueron unos días para bajar el ritmo, disfrutar del Caribe mexicano y descubrir una propuesta en la que el lujo se siente, sobre todo, en la libertad de hacer cada momento propio.

Este verano, el resort celebra Superbia Summer 2026, una experiencia de seis semanas —del 21 de julio al 23 de agosto— concebida como un homenaje a las raíces de México a través de su gastronomía, cultura y entorno.

Un hotel para disfrutar sin prisa

Desde nuestra llegada, una de las cosas que más disfrutamos fue la sensación de tranquilidad. UNICO 20°87° es un resort todo incluido y exclusivo para adultos, donde el diseño contemporáneo convive con la esencia de la Riviera Maya. Habitaciones cómodas, servicio atento y espacios abiertos hacen que pasar de una mañana tranquila a una tarde junto al agua resulte casi natural.

UNICO 20°87° Hotel Riviera Maya

Raymond Patrick

Las tres albercas son parte esencial de la experiencia. Hay espacios con una atmósfera más animada y otros pensados para encontrar calma, tomar el sol y dejar pasar las horas con una margarita en mano.

Pero uno de los detalles que más nos llamó la atención fue la relación del hotel con su entorno. Durante nuestra estancia vimos animales desplazarse libremente por diferentes áreas del resort, convirtiéndose en parte del paisaje cotidiano. La vegetación, el Caribe y los espacios del hotel crean una sensación constante de cercanía con la naturaleza.

UNICO 20°87° Hotel Riviera Maya

Cortesía

Superbia Summer 2026, México servido a la mesa

La gastronomía tomó otro nivel durante nuestra cena especial de Superbia Summer 2026 en Cueva Siete, donde probamos un menú creado por la chef Enid Vélez. Reconocida como Best New Chef 2023 por Food & Wine en Español y al frente de Comedor Mexicano en CDMX. Su cocina parte de las raíces, las memorias familiares y los ingredientes locales para recorrer, a través de cada plato, distintos sabores de México.

UNICO 20°87° Hotel Riviera Maya

Cortesía

Uno de los platos que más apreciamos fue el tiradito de pescado con coco, maracuyá, habanero, limón, cebolla y cilantro. Fresco y complejo a la vez, encontró un balance entre la acidez de los ingredientes tropicales, el toque picante y ese sazón mexicano que le daba carácter a cada bocado.

UNICO 20°87° Hotel Riviera Maya

Cortesía

Nuestra estancia también tuvo espacio para explorar el lado más creativo del hotel con una masterclass de coctelería en Palmera Lounge, dirigida por el mixólogo Franco Bongiorno. Se trata de una de las experiencias más populares entre los huéspedes, tanto que es necesario reservar con anticipación, pues los lugares suelen llenarse. Más que aprender a preparar un buen coctel, la clase se convierte en un momento divertido para experimentar con ingredientes, sabores y combinaciones, sacar nuestro lado creativo y finalmente plasmarlo en nuestra propia bebida.

UNICO 20°87° Hotel Riviera Maya

Cortesía

La experiencia se complementó con un takeover artístico junto a Rodrigo Reynoso, mejor conocido como RO, quien nos contó sobre su fascinación por las líneas que acompañan la vida urbana y por encontrar la belleza y precisión de sus formas en medio del caos de la ciudad. Una mirada que traslada a sus obras a través de contrastes, sombras y profundidad, y que nos permitió acercarnos de una manera más personal a su proceso creativo.

Superbia Summer 2026: el lujo de vivir la Riviera Maya sin prisa - Rodrigo Reynoso

Artista: Rodrigo Reynoso.

Cortesía.

UNICO 20°87° Hotel Riviera Maya, propone una oferta que combina gastronomía, mixología, actividades culturales, bienestar y experiencias acuáticas, pero con la libertad de que cada huésped marque el ritmo de sus días. Nuestra estancia se sintió especialmente sanadora, gracias a espacios y amenidades pensados para bajar el ritmo, relajarse y desconectarse por completo de la cotidianidad. Entre habitaciones acogedoras, las albercas y actividades que invitan a disfrutar sin prisas, el hotel consigue hacer de la pausa parte de la experiencia.

Riviera Maya playa vacaciones
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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