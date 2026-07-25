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Micro-retiros: la nueva tendencia wellness que te permite descansar sin salir de la ciudad

Los micro-retiros demuestran que unas horas de autocuidado pueden ser suficientes para reducir el estrés, despejar la mente y recargar energías.

Julio 25, 2026 • 
Melisa Velázquez
Micro-retiros: la nueva tendencia wellness que te permite descansar sin salir de la ciudad

Micro-retiros: la nueva tendencia wellness que te permite descansar sin salir de la ciudad

Getty Images

Antes, descansar significaba viajar a destinos lejanos o asistir a retiros en la naturaleza; sin embargo, surge una tendencia wellness llamada micro-retiros, que consiste en hacer pausas conscientes para descansar y recargar energía sin necesidad de salir de la ciudad.

Los micro-retiros promueven desconectarse del estrés cotidiano mediante pausas breves de bienestar, sin necesidad de viajar o gastar mucho dinero, priorizando momentos de descanso frecuentes en la propia ciudad.

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¿En qué consiste un micro-retiro?

A diferencia de los retiros tradicionales que suelen durar varios días o incluso semanas, las micro-retiros se hacen de forma más consciente con una duración breve, pues están diseñados para favorecer la relajación y el autocuidado.

Pueden realizarse en hoteles urbanos, spas, estudios de yoga, centros de meditación, parques o incluso en la comodidad de tu hogar, siempre que exista la intención de desconectarte de las obligaciones cotidianas, para realmente liberarte del estrés.

Durante ese tiempo, se busca reducir al mínimo las distracciones, especialmente las relacionadas con el trabajo y la tecnología, para enfocarse en actividades que promuevan el descanso mental.

Micro-retiros: la nueva tendencia wellness que te permite descansar sin salir de la ciudad

Micro-retiros: la nueva tendencia wellness que te permite descansar sin salir de la ciudad

Getty Images

¿Qué actividades se pueden hacer en un micro-retiro?

Cada vez más personas entienden que el descanso no debe esperar a las vacaciones, sino formar parte de la rutina cotidiana para prevenir el agotamiento y cuidar el bienestar de forma constante.

Y aunque no existe una fórmula única, esta experiencia puede adaptarse a las necesidades de cada persona, pero algunas de las actividades más comunes son:

  • Sesiones de yoga o pilates.
  • Meditación guiada y ejercicios de respiración.
  • Masajes o circuitos de spa.
  • Caminatas en parques o áreas naturales urbanas.
  • Lectura sin interrupciones.
  • Talleres de escritura, pintura o cerámica.
  • Alimentación saludable y consciente.
  • Horas sin teléfono móvil ni redes sociales.

La clave está en elegir actividades que permitan bajar el ritmo y estar plenamente presentes, pues los micro-retiros invitan a recuperar el descanso sin culpa, priorizando momentos para desacelerar el cuerpo y la mente sin convertir el bienestar en otra obligación.

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