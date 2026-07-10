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Los destinos que el Campeonato del Mundo puso en el radar de los viajeros

Tras captar la atención del público durante el Campeonato del Mundo, Cabo Verde, Marruecos y Noruega comienzan a despertar el interés de los viajeros

Julio 10, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Noruega

El Campeonato del Mundo puso en el radar turístico destinos que, hasta hace poco, permanecían fuera del mapa tradicional. Lo que comenzó como una conversación deportiva rápidamente trascendió la cancha y despertó el interés por descubrir lugares como Cabo Verde, Noruega y Marruecos que hoy se perfilan como alternativas para quienes buscan experiencias auténticas.

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Cabo Verde

Este fenómeno refleja una nueva manera de planear viajes, donde las personas encuentran inspiración en eventos deportivos para elegir su próxima escapada, motivados por la curiosidad de conocer la cultura, la gastronomía, los paisajes y las historias detrás de los equipos que captaron su atención durante el torneo.

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Marruecos

Sin embargo, cuando un destino aparece de forma repentina en la conversación global, uno de los principales retos para los viajeros es encontrar información confiable que les facilite organizar su viaje, especialmente cuando se trata de destinos exóticos.

  • Cabo Verde: Este archipiélago de diez islas conecta la herencia portuguesa con el espíritu africano. Único por su diversidad geográfica, ofrece playas de arena blanca, paisajes volcánicos y ciudades históricas como Cidade Velha. Entre sus principales experiencias destacan recorridos en el volcán de Fogo, flotar en las Salinas de Pedra de Lume o practicar deportes acuáticos en la isla de Sal.
  • Noruega: El destino definitivo para los entusiastas de la naturaleza y las actividades al aire libre. La ruta esencial propone navegar las verticales paredes de roca del fiordo de Geiranger, y explorar el histórico puerto comercial de Bergen. Y, durante el invierno, observar las auroras boreales en la remota ciudad de Tromsø, en el Círculo Polar Ártico.
  • Marruecos: Donde la tradición de sus mercados se encuentra con la inmensidad del desierto. Entre sus principales atractivos se encuentran la Plaza Jemaa el-Fna, en Marrakech; la arquitectura costera de la Mezquita Hassan II, en Casablanca; y el laberinto azul en las calles de Chefchaouen. Por su parte, quienes buscan aventura pueden disfrutar de un recorrido por las dunas del desierto del Sahara, ya sea a pie o en camello.

Para destinos con múltiples posibilidades, la planeación se convierte en una parte importante de la experiencia.

El interés que despertaron estos destinos durante el Campeonato del Mundo muestra cómo un evento deportivo puede impulsar el descubrimiento de un destino que parecía lejano, pero que hoy puede convertirse en la próxima gran aventura.

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Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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