Cuándo volverán los astronautas de Artemis II de su viaje a la Luna

Tras completar su sobrevuelo alrededor de la Luna, la nave inició su trayectoria de regreso a la Tierra a partir de hoy, utilizando una maniobra de “retorno libre”, impulsada por la gravedad lunar. Este recorrido permite que la cápsula regrese sin necesidad de grandes correcciones de rumbo, replicando técnicas utilizadas en misiones como Apolo 13. Durante este trayecto, los astronautas continúan realizando observaciones científicas y pruebas técnicas clave.

De acuerdo con reportes, el amerizaje de la cápsula está previsto para este viernes 10 de abril en el océano Pacífico, frente a la costa de Estados Unidos. La hora estimada ronda la noche, aproximadamente entre las 20:00 horas y 20:07 tiempo loca, momento en el que la nave reingresará a la atmósfera terrestre a gran velocidad antes de ser recuperada por equipos de rescate.

Con este regreso, Artemis II marcará el retorno de vuelos tripulados a las cercanías de la Luna desde 1972, y sentará las bases para la misión Artemis III, que buscará llevar nuevamente a humanos a la superficie lunar.