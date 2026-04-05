Menú
Lifestyle
Moda
Belleza
Entretenimiento
Sports
Personalidades
Caras Travel
Revista
Búsqueda
Enviar búsqueda
Mostrar búsqueda
Búsqueda
Enviar búsqueda
Lifestyle
Moda
Belleza
Entretenimiento
Sports
Personalidades
Caras Travel
Síguenos en:
twitter
instagram
facebook
Artemis II
Travel
Cuánto ganaron los astronautas de Artemis II por ir a la Luna
La misión que marca el regreso de astronautas a la órbita lunar más de medio siglo después del programa Apolo, ha despertado gran interés, no solo por su relevancia histórica, sino también por las condiciones laborales de sus tripulantes
Abril 05, 2026
·
Diana Laura Sánchez
Travel
Qué comen los astronautas de la misión Artemis II durante su viaje a la Luna
Durante la misión desarrollada por la NASA, que tendrá una duración de diez días, los astronautas no pueden recibir suministros, por lo que toda su alimentación se planeó cuidadosamente
Abril 05, 2026
·
Diana Laura Sánchez
Travel
Artemis II inicia una nueva era espacial con un histórico despegue hacia la Luna
La NASA hizo historia con el lanzamiento exitoso de la misión Artemis II desde el Centro espacial Kennedy, marcando el regreso de humanos a las inmediaciones de la Luna tras más de 50 años
Abril 02, 2026
·
Diana Laura Sánchez