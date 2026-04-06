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Artemis II rompe récord de distancia para un vuelo espacial tripulado

La nave Orión de la NASA se convirtió en la misión espacial tripulada a mayor distancia de la Tierra, superando el récord de Apolo 13, que en 1970 se alejó a 400.171 km de nuestro planeta

Abril 06, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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La misión Artemis II de la NASA marcó un hito histórico de la exploración espacial al llevar a seres humanos al punto más lejano jamás alcanzado desde la Tierra. El logro ocurrió cuando la nave Orión superó el récord que había permanecido vigente por más de cinco décadas, establecido por la misión Apolo 13 en 1970. Este acontecimiento representa un paso decisivo en el regreso de la humanidad a la exploración del espacio profundo y en los planes de futuras misiones hacia la Luna y Marte.

Durante su trayectoria, Artemis II alcanzó una distancia superior a los 406 mil km de la Tierra, superando ampliamente los 400,171 km logrados por Apolo 13, que hasta ahora era el máximo registro para una misión tripulada. Este nuevo récord convierte a la tripulación en los humanos que más lejos han viajado en la historia, consolidando un avance tecnológico y científico significativo en comparación con las misiones del programa Apolo.

El momento clave ocurrió durante el sobrevuelo de la cara oculta de la Luna, una zona que permanece invisible desde la Tierra. En ese punto, además de romper el récord, los astronautas experimentaron un apagón de comunicaciones de aproximadamente 40 minutos debido a la interferencia lunar. A pesar de este desafío, la misión se desarrolló conforme a lo previsto, permitiendo observaciones inéditas.

Artemis II
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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