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Tres hoteles para vivir Wimbledon y disfrutar lo mejor de Londres


Más que un torneo de tenis, Wimbledon forma parte del imaginario del verano inglés. Mientras los mejores jugadores del mundo compiten por uno de los títulos más codiciados del deporte, Londres vive dos semanas de una energía única. Desde grandes clásicos de la hotelería británica hasta las nuevas aperturas más comentadas de la ciudad, estos son algunos de los hoteles más interesantes para hospedarse durante el campeonato.

Junio 23, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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The Classic: Brown’s Hotel, a Rocco Forte Hotel

El primer hotel de Londres sigue siendo una de las direcciones más emblemáticas de la ciudad. Ubicado en Mayfair, Brown’s Hotel combina más de 185 años de historia con la elegancia discreta que define a la hotelería británica en su máxima expresión. Tras una cuidadosa renovación liderada por Olga Polizzi, vicepresidenta y directora de diseño de Rocco Forte Hotels, los interiores conservan el carácter clásico de la propiedad mientras incorporan todas las comodidades contemporáneas. Entre sus principales atractivos destacan la Paul Smith Suite, diseñada por el reconocido creador británico, el tradicional té de la tarde servido en The Drawing Room y Donovan Bar, uno de los destinos más sofisticados para disfrutar de cócteles en la ciudad. Para quienes buscan una experiencia auténticamente londinense durante Wimbledon, pocos hoteles representan tan bien la tradición y el refinamiento de Londres como Brown’s.

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The New Kid on the Block: The Newman, Preferred Hotels & Resorts

Recién inaugurado en Fitzrovia, The Newman, miembro de Preferred Hotels & Resorts, es uno de los hoteles más comentados de Londres en este momento. Diseñado por el reconocido estudio sueco Lind + Almond, el proyecto combina referencias del modernismo británico con una estética contemporánea marcada por líneas limpias, materiales naturales, obras de arte creadas especialmente para el hotel y una paleta cromática inspirada en la arquitectura y la energía creativa del barrio. El resultado es un ambiente sofisticado pero relajado que refleja perfectamente la nueva generación de hoteles de lujo londinenses.

En la planta baja, Gambit Bar se ha consolidado rápidamente como uno de los nuevos puntos de encuentro de la ciudad, atrayendo tanto a huéspedes como a locales con una atmósfera vibrante, cócteles de autor y una propuesta gastronómica que sigue el ritmo cosmopolita de Fitzrovia. Para quienes desean descubrir el lado más actual de Londres durante Wimbledon, The Newman ofrece la combinación perfecta de diseño, cultura y vida social.

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The Social Icon: Hotel Café Royal

Pocos hoteles están tan ligados a la vida social de Londres como Hotel Café Royal. Situado entre Mayfair y Soho, sobre la icónica Regent Street, este histórico hotel ha recibido a artistas, escritores, miembros de la realeza y figuras influyentes desde el siglo XIX. Hoy, además de sus habitaciones y suites contemporáneas y uno de los spas más impresionantes de la ciudad, alberga uno de los restaurantes más comentados de Londres: Café Royal Grill. Reinventado para una nueva generación, el restaurante rinde homenaje al histórico Grill Room que recibió a personalidades como Oscar Wilde y David Bowie, combinando el glamour de su herencia dorada con una visión contemporánea de la gastronomía británica.

El espacio conserva detalles originales que evocan la Belle Époque londinense, mientras que el menú celebra ingredientes de temporada y clásicos reinterpretados de la cocina del Reino Unido. Para quienes visitan la ciudad durante Wimbledon, Hotel Café Royal ofrece la combinación perfecta de historia, ubicación privilegiada y una de las experiencias gastronómicas más emblemáticas de Londres.

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Wimbledon
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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