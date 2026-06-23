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GUESS Watches presenta su Colección Cápsula Pride en apoyo a The Trevor Project

Tres impactantes relojes celebran cada tonalidad del amor


Junio 23, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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GUESS Watches presenta con orgullo su Colección Cápsula Pride, un trío de impactantes relojes diseñados para honrar la individualidad, la conexión y la belleza que se encuentra en cada tonalidad del amor. Desde luminosos acabados dorados hasta cajas transparentes de cristal y vibrantes detalles arcoíris, cada reloj es una audaz declaración de autoexpresión e inclusión.

Como parte de este lanzamiento, GUESS Watches se enorgullece de continuar su alianza de seis años con The Trevor Project, la organización sin fines de lucro líder en prevención del suicidio e intervención en crisis para jóvenes LGBTQ+, que brinda recursos esenciales y apoyo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Como parte de esta colaboración, GUESS Watches donará 25.000 dólares a The Trevor Project.

El reloj Joy está diseñado para lucirse con audacia. Cuenta con una esfera multifunción de 39 mm en tono dorado con detalles brillantes que crean un constante juego de luces, así como un impresionante bisel que exhibe un espectro de cristales talla baguette enmarcados por detalles pavé. Completado con una vibrante correa de silicona con franjas arcoíris, Joy transforma el color en una celebración, ofreciendo una expresión inspiradora de orgullo, confianza y amor sin límites.

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El reloj True celebra el poder de la autenticidad con una luminosa caja en tono dorado enmarcada por un espectro completo de cristales arcoíris. Cada color fluye armoniosamente alrededor del bisel, creando un poderoso homenaje visual a la individualidad. Su esfera color champagne con acabado tipo rayos de sol aporta profundidad y luminosidad, incorporando detalles brillantes y una disposición multifunción que equilibra belleza y versatilidad. Finalizado con una suave correa de silicona blanca, el diseño transmite una sensación moderna, alegre y orgullosamente auténtica.

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La silueta más vendida de GUESS, Venix, cobra protagonismo con un diseño completamente transparente que deja ver cada detalle. Su caja transparente de 42 mm presenta líneas esculpidas y profundidad dimensional, mientras que la esfera multifunción transparente realza la sensación de apertura y movimiento. Un vibrante marco degradado en tonos púrpura, naranja, azul y amarillo rodea la esfera, aportando energía y optimismo al diseño. Una correa transparente de silicona con costuras en contraste completa el conjunto con una llamativa armonía de color.

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Relojería GUESS watches
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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