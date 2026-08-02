Met Gala 2027: rendirá homenaje a John Galliano: cuándo será y dónde

La gala benéfica se celebrará el lunes 3 de mayo de 2027, como es tradición el primer lunes de mayo en el Metropolitan Museum of Art, ubicado sobre la Quinta Avenida en Manhattan en la ciudad de Nueva York. El evento marcará la inauguración oficial de la exposición anual del Costume Institute, considerada una de las muestras de moda más importantes del mundo.

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¿Por qué John Galliano será el homenajeado?

La exposición “John Galliano: Horizons”, repasará la evolución creativa del diseñador desde sus primeras colecciones presentadas en la década de 1980 hasta su trabajo al frente de casas de moda como Givenchy, Dior, Maison Margiela y su propia firma.

La muestra incluirá vestidos icónicos, bocetos, patrones, archivos personales y piezas inéditas que permitirán conocer el proceso creativo de uno de los diseñadores más influyentes de la moda contemporánea. Además, abordará los momentos más complejos de su carrera, incluido el escándalo de 2011 por comentarios antisemitas que derivó en su salida de Dior, así como su posterior regreso a la industria de la moda.

Con este homenaje, John Galliano se convertirá en el tercer diseñador vivo en recibir una exposición monográfica del Costume Institute del Met, después de Yves Saint Laurent y Rei Kawakubo, un reconocimiento reservado para figuras que han transformado la historia de la moda.