Quiénes han sido las parejas de Harry Styles; el historial amoroso del cantante británico

Aunque el artista británico Harry Styles suele mantener su vida privada lejos de los reflectores, a lo largo de los años ha protagonizado algunos de los romances más comentados del mundo del espectáculo.

A continuación te contamos quiénes han sido las parejas de Harry Styles:

Caroline Flack (2011-2012)

Su primera relación de alto perfil fue con la presentadora británica, cuando él tenía 17 años y comenzaba su carrera con One Direction. La diferencia de edad entre ambos generó una fuerte polémica en el Reino Unido y la relación terminó pocos meses después.

Taylor Swift (2012-2013)

A finales de 2012, Harry Styles inició un breve romance con la cantante Taylor Swift, una de las parejas mediáticas del momento. Ambos fueron fotografiados juntos en varias ocasiones, pero la relación terminó a principios de 2013.

Getty

Kendall Jenner (2013-2016)

La modelo Kendall Jenner fue una de las parejas más duraderas en la vida de Harry Styles. Aunque mantuvieron una relación intermitente durante varios años, siempre fueron muy discretos respecto a su vida privada. Incluso después de su separación conservaron una buena amistad y ha coincidido públicamente en diversos eventos y programas de televisión.

Camille Rowe (2017-2018)

Entre 2017 y 2018, Harry salió con la modelo franco-estadounidense, tuvieron una relación reservada, pero tuvo un impacto importante en la carrera musical del cantante. Diversos medios han dejado entrever que parte del álbum Fine Line estuvo inspirado en esa etapa de su vida sentimental.

Olivia Wilde (2021-2022)

Uno de los romances más comentados fue el que sostuvo con la actriz y directora Olivia Wilde, a quien conoció durante el rodaje de la película Don’t Worry Darling. La pareja hizo varias apariciones públicas y estuvieron juntos cerca de dos años.

Getty

Taylor Russell (2023-2024)

En 2023, Harry comenzó una relación con la actriz canadiense, ambos fueron vistos juntos en conciertos, eventos y viajes y mantuvieron un perfil bajo durante casi todo su noviazgo.

Zoë Kravitz (2025-presente)

La relación más reciente conocida del cantante es con la actriz Kravitz. Los rumores comenzaron en agosto del año pasado, cuando fueron vistos juntos en Europa, y posteriormente captados en diversas ocasiones en Londres y Nueva York.