Tom Holland revela el lado más incómodo de ser Spider-Man: “Después de 12 horas, el traje apesta”

Ser Spider-Man puede parecer el trabajo soñado para millones de fans, pero Tom Holland asegura que pasar un día entero dentro del icónico traje no siempre es una experiencia agradable. Durante la promoción de Spider-Man: Brand New Day, el actor habló con humor sobre los retos físicos de interpretar al héroe de Marvel y reveló algunos detalles inéditos sobre el rediseño del nuevo traje.

Lo peor definitivamente es el olor. No voy a fingir que no pasa. Pasas 12 horas con ese traje, saltando, moviéndote todo el día... y termina oliendo muy mal. Tom Holland

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El nuevo traje tiene un homenaje a Tobey Maguire y Andrew Garfield

Más allá de las incomodidades, Tom reveló que el equipo de vestuario realizó un ejercicio muy especial antes del rodaje. El actor volvió a probarse los trajes que usó en películas anteriores y también vistió los emblemáticos diseños de Tobey Maguire y Andrew Garfield.

Junto con el director Destin Daniel Cretton, los productores y el departamento de vestuario, analizaron qué elementos hacían tan especiales esos diseños para crear una nueva versión que rindiera homenaje a las anteriores.

Queríamos conservar las cosas que más nos gustaban de aquellos trajes. Como mi Peter conoció a los Spider-Man de Tobey y Andrew en la película anterior, tenía sentido que este nuevo diseño fuera un homenaje a ellos. Tom Holland

Tom reveló que por primera vez desde que interpreta a Spider-Man pudo ir al baño con comodidad, algo que parecía imposible con los diseños anteriores.

Según explicó, los trajes de Tobey Maguire y Andrew Garfield tenían cierres en lugares más accesibles, podían quitarse la máscara por sí mismos e incluso retirar los guantes con facilidad. En cambio, el suyo estaba tan ajustado que debía quitarse prácticamente toda la parte superior del traje para poder retirarse la máscara.

Ahora, el nuevo diseño incorpora un sistema mucho más funcional que le permite quitarse la máscara sin desmontar todo el traje, beber agua entre tomas y conversar con mayor naturalidad durante el rodaje.