“Entró al estudio y todo comenzó”: Benny Blanco nos reveló cómo nació su nueva colaboración con Selena Gomez

Benny Blanco continúa explorando una nueva etapa en su carrera con Hermoso, su primer álbum inspirado en la música en español. Como parte de este proyecto, el productor presenta “Te Olvido (La La)”, un tema que marca la primera colaboración oficial entre Selena Gomez y Becky G, dos de las artistas latinas más influyentes de la industria.

La canción, disponible desde este 31 de julio, combina pop latino con versos en español e inglés y forma parte del álbum que verá la luz el 14 de agosto.

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El secreto detrás de la colaboración

Aunque ambas artistas llevan años consolidando sus carreras, nunca habían compartido un sencillo oficial. La expectativa por esta unión creció desde que Benny Blanco comenzó a adelantar fragmentos de la canción en redes sociales, donde incluso Becky G bromeó diciendo que aún no había recibido el MP3 del tema.

Durante una conversación en exclusiva con CARAS, Benny Blanco reveló que la participación de Selena Gomez surgió de la manera más natural posible.

Entró y me dijo: ‘Eso suena increíble, ¿qué es?’. Entonces le pregunté: '¿Quieres participar?’. Ella respondió: ‘Está bien’, y así fue como sucedió. Benny Blanco

Benny también confesó sentirse profundamente afortunado de compartir este proyecto con su esposa.

Mi esposa es increíble. No solo es la persona más genial que conozco, también es la más talentosa. Además, es mexicana y tiene un enorme amor por la música latina. Me siento muy bendecido y honrado de que quisiera hacer una canción conmigo. Benny Blanco

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Benny Blanco nos reveló cómo elige a los artistas para colaborar con él

Durante la misma entrevista, el productor explicó que, aunque disfruta colaborar con otros artistas, cuando interpreta o firma una canción como propia busca que exista una conexión completamente auténtica.

Cuando se trata de mi propia música soy muy particular, porque tiene que ser algo con lo que realmente conecte y que sienta auténtico. Ese sentimiento tiene mucho más peso porque la gente piensa: ‘Esta canción habla de ti’. Benny Blanco

Sus declaraciones reflejan el tono íntimo de Hermoso, un álbum que representa una de las etapas más personales de Benny Blanco y que, además de reunir grandes colaboraciones, está profundamente influenciado por la relación que comparte con Selena Gomez y por el amor de ambos por la música latina.