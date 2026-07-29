Anne Hathaway rompe el silencio sobre su deseo de ser madre a los 43 y los miedos que ha enfrentado

Anne Hathaway atraviesa una de las etapas más especiales de su vida, pues mientras disfruta de un gran momento profesional con más de cinco proyectos cinematográficos en puerta, la actriz también celebra una nueva alegría en el ámbito personal tras anunciar su embarazo.

Hathaway ha confesado que el camino hacia la maternidad a los 43 años no fue sencillo, aunque hoy vive esta nueva etapa con profunda gratitud, la actriz reveló que enfrentó momentos de miedo e incertidumbre, especialmente porque los médicos le habían advertido que las posibilidades de lograr un nuevo embarazo eran reducidas.

Los miedos que enfrenta Anna Hathaway al quedar embarazada a los 43

Después de revelar en su perfil de Instagram que está embarazada de su tercer hijo junto a su esposo Adam Shuman, la actriz de ‘La Odisea’, Anne Hathaway confesó que su tercer embarazo la tomó por sorpresa.

“Quiero decir, sabíamos lo que hacíamos, pero nos sorprendió mucho que funcionara”, dijo la actriz durante su visita a Late Night con Seth Meyers, incluso confesó el tierno apoco con el que llaman a su bebé: “buzzer-beater”, término del baloncesto que designa el enceste que se logra justo cuando el reloj llega a cero.

Y es que la actriz ha confesado que los médicos le dieron pocas esperanzas para poder quedar embarazada de nuevo debido a su edad, razón por la que vive este momento con una inmensa gratitud.

“Siempre hay esperanza hasta que no la hay, pero cuando llegas a cierta edad, esa esperanza parece ser entre un 1% y un 2%”, dijo a Access Hollywood en el estreno de ‘La Odisea’ en Nueva York.

“Así que decidimos ver a dónde nos llevaba la vida, con una expectativa muy, muy sana y realista, que era muy baja”, dijo Hathaway. “Estamos encantados porque sabemos por experiencia propia que no todo el mundo lo consigue, y desde luego no cuando uno lo quiere, a veces nunca”.

La actriz asegura que este embarazo es una “bendición” que ella y su esposo valoran profundamente. La pareja, casada desde 2012, ya es madre de Jonathan, de 10 años, y Jack, de 6.