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De Jennifer Lopez a Nadia Ferreira: conoce a las madres de los 8 hijos de Marc Anthony

Marc Anthony no solo ha construido una de las carreras más exitosas de la música latina, también ha formado una numerosa familia.

Agosto 01, 2026 • 
Melisa Velázquez
De Jennifer Lopez a Nadia Ferreira: conoce a las madres de los 8 hijos de Marc Anthony

De Jennifer Lopez a Nadia Ferreira: conoce a las madres de los 8 hijos de Marc Anthony

Getty Images

Marc Anthony, además de ser uno de los artistas latinos más reconocidos, ha logrado formar una gran familia, el cantante puertorriqueño es padre de ocho hijos, fruto de diferentes etapas de su vida junto a mujeres que han sido importantes en su historia personal.

Desde su primera relación con Debbie Rosado hasta su actual matrimonio con la modelo paraguaya Nadia Ferreira, estas mujeres se han convertido en las madres de sus ocho hijos, uno de ellos adoptado.

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¿Quiénes son las madres de los 8 hijos de Marc Anthony?

Entre el éxito de su carrera musical y las responsabilidades de una familia numerosa, Marc Anthony ha reconocido que la paternidad también ha tenido momentos difíciles, pues a lo largo de los años, el cantante ha hablado con sinceridad sobre los sacrificios que implica su profesión y confesó que uno de sus mayores arrepentimientos ha sido el tiempo que su carrera le ha impedido compartir con sus hijos.

Debbie Rosado

Antes de convertirse en una estrella internacional de la salsa, Marc Anthony vivió una relación con Debbie Rosado, una expolicía de Nueva York con quien tuvo a su primera hija, Arianna, nacida en 1994.

Además, el cantante adoptó a Chase (Alex), hijo de Rosado de una relación anterior, a quien también considera parte de su familia, pues Debbie fue una figura importante para él en los inicios de su carrera musical.

Dayanara Torres

En el año 2000, Marc Anthony contrajo matrimonio con Dayanara Torres, una modelo y exreina de belleza puertorriqueña con quien tuvo dos hijos: Cristian, nacido en 2001, y Ryan, nacido en 2003.

Su relación fue una de las más comentadas en el mundo del entretenimiento latino, especialmente por la popularidad de ambos y por los momentos familiares que compartieron durante su matrimonio.

Jennifer Lopez

Uno de los capítulos más mediáticos de la vida de Marc Anthony fue su matrimonio con Jennifer Lopez, con quien se casó en 2004. En 2008 dieron la bienvenida a sus mellizos Emme Maribel y Maximilian David.

Aunque su matrimonio terminó en divorcio, ambos han hablado en distintas ocasiones sobre la importancia de mantener una buena relación como padres y apoyar a sus hijos.

Nadia Ferreira

En 2023, Marc Anthony inició una nueva etapa personal al casarse con la modelo paraguaya Nadia Ferreira. Juntos dieron la bienvenida a su primer hijo en común, Marco, y más recientemente celebraron la llegada de su segunda hija, Myla, ampliando así una familia que ya suma ocho hijos y que refleja una de las facetas más importantes en la vida del cantante.

Aunque cada madre llegó en un momento distinto de su vida, todas forman parte de la historia familiar del cantante que, además de sus éxitos musicales, ha convertido la paternidad en uno de los grandes capítulos de su vida.

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