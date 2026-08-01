La actriz mexicana que conquistó el corazón de Leonardo DiCaprio y se convirtió en su amor platónico

Leonordo DiCaprio se ha consolidado como uno de los actores más influyentes de Hollywood, gracias a películas como ‘Titanic’, ‘El lobo de Wall Street’ o ‘El Renacido’, cinta con la que logró ganar el Óscar a Mejor Actor en 2015.

Sin embargo, más allá de su talento en pantalla, Leonardo también acapara titulares con sus polémicos romances, incluyendo una hermosa actriz mexicana que lo cautivó con su belleza y elegancia, cualidades que la convirtieron en su amor platónico.

Te podría interesar: ¿Quién es Vittoria Ceretti? La modelo que conquistó el corazón de Leonardo DiCaprio

¿Quién es la actriz mexicana que le robó el corazón a Leonardo DiCaprio?

La gran admiración de DiCaprio no es por una estrella actual de Hollywood, sino por la actriz mexicana Yolanda Varela, a quien consideró una de las mujeres más hermosas del mundo gracias a su trabajo en el cine de la Época de Oro.

En una entrevista, el actor declaró que Yolanda “era la mujer más bonita del mundo, y agregó: “he visto mujeres bonitas, y a Yolanda Valera”, dejando clara su profunda admiración por la actriz mexicana.

¿Quién fue Yolanda Varela, la actriz que conquistó a Leonardo DiCaprio?

Yolanda Varela nació en Hidalgo el 30 de marzo de 1930 y se convirtió en una de las actrices más destacadas del cine mexicano de la Época de Oro, reconocida por su belleza, elegancia y talento en pantalla.

Yolanda consolidó su carrera al compartir pantalla con grandes figuras del cine mexicano, como Pedro Infante y Jorge Negrete, dos de los máximos íconos de la Época de Oro.

La actriz mexicana destacó en películas como Piel canela, Maldita ciudad y Escuela de vagabundos, producciones que impulsaron su carrera y la consolidaron como una de las figuras más representativas del cine mexicano de mediados del siglo XX.

Falleció el 29 de agosto de 2009, a los 79 años, pero su legado continúa vigente entre los aficionados al cine clásico mexicano, y en el corazón de Leonardo DiCaprio.

Te podría interesar: Leonardo DiCaprio y su verdadera relación con México