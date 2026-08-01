“Nos enamoramos escribiendo el guion": la historia real detrás de Hasta el Fin del Mundo

Hay películas que hablan del amor, y otras que nacen de él. Hasta el Fin del Mundo, la ópera prima de Emiliano Castro Vizcarra, cuenta la historia de dos personas marcadas por un reencuentro inesperado, pero detrás de la ficción existe un relato igual de conmovedor: el de un director que encontró en el amor la fuerza para volver a creer en el cine. En CARAS, conversamos con el director, sobre el sueño que tardó una década en hacerse realidad, protagonizado por Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann.

Los dos tienen una química y una conexión impresionantes. Son actores extraordinarios. Claro que los saqué de su zona de confort. Emiliano Castro Vizcarra

IG: Emiliano Castro Vizcarra.

Un guion que nació en medio de una historia de amor

Fue en un momento de oscuridad cuando Emiliano había renunciado a su sueño de hacer cine. Entonces, su gran amiga —hoy su esposa— lo impulsó a escribir la película que tanto soñaba: su ópera prima.

Esmeralda es sin duda mi personaje favorito que he hecho hasta ahora. Aislinn Derbez

Hace diez años nació el guion y, hace ocho, comenzaron las revisiones junto a Aislinn Derbez, quien aseguró que es el mejor libreto que ha leído. Una película que, hoy, tanto para ella como para Mauricio Ochmann, se ha convertido en la más importante de sus carreras.

Nos enamoramos escribiendo el guion. Emiliano Castro Vizcarra

IG: Emiliano Castro Vizcarra.

Después de que el cine le rompiera el corazón, Emiliano confesó haberse sentido en el punto más bajo de su vida; lo describió como “tocar fondo”. Escribir una historia junto a Melina —quien también sale en la película como la prometida de Manuel—, reflejando su amor en cada página, parecía ser la única forma de darle vida a Hasta el Fin del Mundo.

Yo soy Manuel. Yo tengo un libro rojo, me fui a vivir a España a escribir... Mucho de esa historia es lo que viví. Emiliano Castro Vizcarra

La primera alfombra roja de su vida fue la del estreno de su primera película. Los sueños cumplidos a veces tardan una década en hacerse realidad, pero Emiliano y Melina son la prueba de que vale la pena esperar.

IG: Emiliano Castro Vizcarra.

El primer día en el set: la primera película de Mauricio y Aislinn después de su separación

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann estuvieron juntos durante casi seis años. En 2018 nació su única hija en común, Kailani, y a principios de 2020 pusieron fin a su matrimonio. Hasta el Fin del Mundo marcó la primera vez que ambos protagonizaron una película como exesposos.

La primera vez que los junté, durante el ensayo, los puse a hacer un ejercicio de lenguaje no verbal: mirarse a los ojos. Era impresionante la manera en que se comunicaban únicamente con la mirada. Emiliano Castro Vizcarra

IG: Emiliano Castro Vizcarra.

Momentos inesperados que permanecieron en la película

Como toda gran historia de amor, hay momentos que nacen de forma espontánea. Emiliano nos compartió que, en la escena en la que el personaje de Mauricio se reencuentra con Esmeralda y descubre su estado de salud, Ochmann improvisó salir de la habitación por el impacto de ver así a la madre de su hija. Por su parte, Aislinn dejó escapar una risa que, poco a poco, se transformó en llanto. Un momento completamente natural y profundamente conmovedor que el director decidió conservar en la versión final de la película.

Finalmente, el director concluyó diciendo lo importante que es para él incentivar a los jóvenes cineastas que tienen un sueño, a no desanimarse por los obstáculos que se pongan en su camino. Porque la pasión que a él le da el arte del cine es uno de los motores más importantes de su vida.