Taylor Swift y su millonario imperio inmobiliario: así son las lujosas propiedades que ha acumulado

Mientras sigue cosechando éxitos en la industria musical, Taylor Swift también ha construido un millonario imperio inmobiliario con exclusivas propiedades en algunas de las zonas más cotizadas de Estados Unidos, reflejando su éxito financiero y su gusto por la privacidad y el lujo.

A lo largo de su carrera, Taylor Swift ha reunido una exclusiva colección de mansiones, penthouses y residencias frente al mar, cuyo valor supera los 150 millones de dólares, un impresionante patrimonio que la convierte en una de las mujeres más ricas de su país.

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¿Cuáles son las propiedades de Taylor Swift? Este es su patrimonio inmobiliario

Cada inmueble posee características únicas y ha sido cuidadosamente seleccionado para adaptarse a distintas etapas de la vida y carrera de la exitosa cantante.

Finca costera Watch Hill, Rhode Island

La mansión frente al mar de Taylor en Rhode Island es una de sus propiedades más emblemáticas, cuenta con siete dormitorios, piscina y amplias vistas al océano, también es conocida por ser la sede de sus fiestas del Día de la Independencia.

Actualmente está siendo remodelada con una inversión de 1.7 millones de dólares para ampliar sus espacios y modernizar la vivienda.

Apartamento West Village, Nueva York

Entre 2016 y 2017, la cantante alquiló la famosa casa de Cornelia Street mientras remodelaba su residencia en TriBeCa, la propiedad, con cuatro dormitorios, siete baños, piscina cubierta y acabados de lujo, actualmente está a la venta por 17.9 millones de dólares o disponible para renta por 45 mil dólares al mes.

Ático TriBeCa, Nueva York

En 2014, Taylor Swift compró dos áticos contiguos en TriBeCa, anteriormente propiedad del director Peter Jackson, para convertirlos en un amplio dúplex con 10 habitaciones y acabados de lujo.

Casa adosada vecina de TriBeCa, Nueva York

Tres años después de adquirir sus áticos en TriBeCa, Swift compró la casa contigua, una residencia centenaria renovada con cine, gimnasio, terraza y suite para invitados, cuyo valor se estima en 18 millones de dólares.

Finca Beverly Hills, Los Ángeles

La mansión de Taylor en Beverly Hills, adquirida en 2015 y restaurada como monumento histórico, es una de sus propiedades más valiosas. Recientemente volvió a ser noticia después de que Zoë Kravitz revelara que un baño de la residencia sufrió daños durante la búsqueda de una serpiente que escapó mientras se refugiaban allí por los incendios forestales de Los Ángeles.

Finca de estilo neoclásico griego, Nashville

Aunque su carrera la ha llevado por todo el mundo, Taylor mantiene un fuerte vínculo con Nashville, donde en 2011 compró la exclusiva Northumberland Estate, una elegante residencia de estilo Greek Revival con casa principal y de huéspedes, adquirida por 2.5 millones de dólares.

Ático Music Row, Nashville

A los 20 años, Swift realizó su primera inversión inmobiliaria al comprar un lujoso departamento en Nashville, la cantante diseñó personalmente sus interiores, apostando por un estilo femenino inspirado en Alicia en el País de las Maravillas.