¿Cuánto cuesta la icónica Birkin de Dua Lipa? Su precio sigue rompiendo récords

Aunque Dua Lipa suele sorprender con sus looks, su Hermès Birkin negra, personalizada con un pañuelo Twilly, charms y dijes han deslumbrado las calles de Nueva York. En una de las temporadas más felices de su vida, la recién casada volvió a llevar el icónico bolso, demostrando que es una de sus piezas favoritas.

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¿Cuánto vale la Birkin de Dua Lipa?

Aunque Hermès nunca confirma el precio exacto de las piezas de sus clientes, una Birkin 35 de piel similar a la de Dua Lipa tiene un precio de boutique que supera los 16,000 dólares, mientras que en el mercado de reventa puede alcanzar entre 25,000 y 30,000 dólares, dependiendo de su estado, color y demanda.

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Un tesoro fashionista

La Birkin no solo es uno de los accesorios más exclusivos de la moda, también es considerada por muchos coleccionistas como un activo de lujo. En la última década, sus precios han aumentado, por ejemplo, una Birkin 30 pasó de costar alrededor de 10,900 dólares en 2016 a 14,900 dólares en 2026, mientras que modelos similares han incrementado cerca de un 44 % en diez años.

Su valor histórico quedó demostrado en 2025, cuando la Birkin original creada para Jane Birkin en 1984 fue subastada por 10 millones de dólares, convirtiéndose en el accesorio de moda más caro jamás vendido en una subasta.

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Lejos de reservarla para ocasiones especiales, Dua Lipa ha convertido su Birkin en un accesorio de uso diario. Personalizada con recuerdos de viaje y amuletos, la cantante demuestra que incluso uno de los bolsos más exclusivos del mundo puede reflejar la personalidad de quien lo lleva.