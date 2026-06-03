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HardWear by Tiffany: la nueva joya relojera que transforma el tiempo en una declaración de estilo

Recientemente Tiffany & Co. lanzó la campaña Summer Icons destacando el reloj Tiffany Hardwear. La inspiración de HardWear proviene de un brazalete de 1962 hallado en los archivos de la Casa, que encarna la capacidad de adaptarse constantemente y la libertad de espíritu.

Junio 03, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Fabricados a mano en Suiza, todos los relojes Tiffany HardWear incorporan los emblemáticos eslabones gruesos y diamantes.

La elegancia contemporánea encuentra una nueva expresión en la relojería con la llegada de los nuevos modelos HardWear by Tiffany, una colección que amplía el universo creativo de Tiffany & Co. y reafirma su capacidad para fusionar el savoir-faire joyero con el diseño más sofisticado.

Inspirada en la icónica línea de joyería HardWear, esta nueva propuesta traslada a la muñeca una estética audaz y refinada, definida por el equilibrio perfecto entre fuerza y delicadeza. Sus característicos eslabones de inspiración industrial se convierten en el hilo conductor de una pieza que celebra la resiliencia, la libertad y la fuerza transformadora del amor.

La historia de HardWear se remonta a un emblemático brazalete de 1962 resguardado en los archivos de la Casa. Desde entonces, su diseño ha evolucionado hasta convertirse en uno de los códigos estéticos más reconocibles de Tiffany & Co., representando un espíritu libre, moderno y sin restricciones.

Más allá de su poderosa identidad visual, el reloj rinde homenaje al extraordinario legado joyero de la firma. Su caja de 24.5 milímetros, con una elegante forma de cojín, incorpora una tapa posterior facetada y un cristal de zafiro igualmente facetado que protege la esfera. Cada detalle evoca la geometría y el brillo del legendario Tiffany Diamond, una de las gemas más célebres del mundo. La corona, trabajada con facetas inspiradas en un diamante talla brillante, refuerza esta conexión con la excelencia artesanal de la Maison.

2023

18R DIA MOP HW WATCH MD

T|Tiffany & Co. Studio

El diseño ha sido concebido para ofrecer una estética fluida y perfectamente integrada. Disponible en tres tamaños de brazalete, cada versión está compuesta por 10 eslabones y cuenta con un sofisticado cierre oculto integrado entre los eslabones a ambos lados de la caja, creando una silueta continua que se percibe tanto como una joya excepcional como un reloj de alta gama.

Entre las versiones más destacadas se encuentra el modelo elaborado en oro amarillo de 18 quilates, equipado con un brazalete HardWear de 10 eslabones en el mismo metal precioso. La caja incorpora asas engastadas con ocho diamantes, con un peso total de 0.07 quilates, mientras que la esfera de nácar blanco aporta una luminosidad sutil y sofisticada que realza el carácter femenino de la pieza.

Con HardWear by Tiffany, la Casa neoyorquina vuelve a demostrar que la relojería puede trascender su función para convertirse en una auténtica expresión de identidad. Una creación que captura la esencia de la joyería contemporánea y transforma el paso del tiempo en un gesto de estilo atemporal.

Tiffany & Co
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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