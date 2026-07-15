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Dolce & Gabbana deslumbra con su nueva colección Alta Moda 2026 en Sicilia

D&G volvió a convertir en Sicilia en el epicentro de la alta costura con la presentación de su esperada colección, una propuesta que rindió homenaje a la mitología griega, la tradición siciliana y la artesanía italiana

Julio 15, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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El exclusivo evento reunió a celebridades internacionales, clientes de alta costura y figuras de entretenimiento en una de las citas más importantes del calendario de lujo. La firma italiana eligió la histórica ciudad de Taormina como escenario para sus desfiles de Alta Moda y Alta Sartoria. En Teatro Antico, un anfiteatro grecorromano con vistas al mar Jónico y al monte Etna, fue transformado en una monumental pasarela donde moda, ópera y cultura se fusionaron en un espectáculo de gran formato.

Los diseñadores Domenico Dolce & Stefano Gabbana presentaron una colección inspirada en las diosas de Olimpo y en la riqueza histórica de Sicilia. Las prendas destacaron por sus bordados hechos a mano, aplicaciones doradas, pedrería, transparencias, encajes y siluetas teatrales que evocaron tanto la antigüedad clásica como el barroco italiano.

En la línea masculina de Alta Sartoria, la casa apostó por trajes confeccionados en brocados, terciopelos, encajes y detalles florales, reinterpretando la sastrería tradicional con una estética contemporánea y sofisticada.

Como cada año, D&G reunió a numerosas figuras internacionales en primera fila, entre los asistentes destacaron: la cantante y actriz Jennifer Lopez, la actriz italiana Monica Bellucci, el futbolista noruego Erling Haaland y su pareja, entre otros.

La artista JLO fue una de las grandes protagonistas de la jornada gracias a un vestido dorado adornado con cristales y una espectacular capa metálica. Más tarde cambió de atuendo para asistir a las actividades posteriores organizadas por la casa de moda italiana.

Dolce & Gabbana
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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