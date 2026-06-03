Menú
Lifestyle
Moda
Belleza
Entretenimiento
Sports
Personalidades
Caras Travel
Revista
Búsqueda
Enviar búsqueda
Mostrar búsqueda
Búsqueda
Enviar búsqueda
Lifestyle
Moda
Belleza
Entretenimiento
Sports
Personalidades
Caras Travel
Síguenos en:
twitter
instagram
facebook
tiktok
Dolce & Gabbana
Moda
La nueva expresión del estilo deportivo llega de la mano de Dolce&Gabbana y Diadora
Del encuentro entre la inconfundible estética de Dolce&Gabbana y la herencia deportiva de Diadora nace una colaboración exclusiva en la que el rendimiento y el estilo entablan un diálogo cultural compartido
Junio 03, 2026
·
Diana Laura Sánchez