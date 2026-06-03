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Dolce & Gabbana

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Moda
La nueva expresión del estilo deportivo llega de la mano de Dolce&Gabbana y Diadora
Del encuentro entre la inconfundible estética de Dolce&Gabbana y la herencia deportiva de Diadora nace una colaboración exclusiva en la que el rendimiento y el estilo entablan un diálogo cultural compartido
Junio 03, 2026
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Diana Laura Sánchez