La nueva expresión del estilo deportivo llega de la mano de Dolce&Gabbana y Diadora

Brasil, uno de los diseños más icónicos de Diadora, se sitúa en el centro de esta colaboración. Lanzado en 1984 y evolucionando con el tiempo hasta convertirse en un referente tanto dentro como fuera del campo de fútbol, este modelo sigue encarnando carácter, autenticidad y espíritu deportivo.

Disponible tanto en una versión de fútbol como en una interpretación especial tipo sneaker, el modelo se reimagina a través de la distintiva visión creativa de Dolce&Gabbana. La paleta monocromática encuentra una nueva expresión a través de detalles con estampado de leopardo, combinando la pureza de las líneas con una energía dinámica.

Cortesía

Diseñadas para aportar un toque fresco y sin esfuerzo a cualquier look, estas creaciones reflejan el espíritu de una generación que ve la moda como una forma de expresión personal en el día a día.

La colección Dolce&Gabbana x Diadora estará disponible a partir del 1 de junio en tiendas insignia seleccionadas de Dolce&Gabbana en CDMX, Monterrey, Guadalajara, en www.dolcegabbana.com y en distribuidores especializados a nivel mundial.

BRASIL

Un ícono atemporal que combina funcionalidad, comodidad y carácter. El modelo Brasil ha hecho historia en el fútbol, siendo utilizado por algunos de los mejores campeones de todos los tiempos.

El upper de piel napa, reforzado con costuras diseñadas para favorecer un control óptimo del balón, se combina con una plantilla anatómica que garantiza ligereza y flexibilidad. Completa el diseño la suela SOFTY PRO 91, diseñada para ofrecer el máximo rendimiento y una comodidad óptima en cada movimiento.

BRASIL ID

Nacido en el campo de fútbol y ahora reinterpretado en una versión especial tipo sneaker, el Brasil ID se adapta con facilidad a la vida urbana.

El upper de piel napa ultrasuave con costuras visibles evoca la silueta inconfundible del histórico botín de fútbol, rindiendo homenaje a los orígenes deportivos del modelo.

Su perfil limpio y estilizado otorga a la zapatilla una línea moderna y contemporánea, pensada para el uso diario.

El diseño se completa con el característico detalle de la lengüeta doblada sobre los cordones —un guiño a los estilos de fútbol más clásicos e icónicos— que aporta un toque auténtico y distintivo.

Disponible en piel de grano completo con detalles de pelo de poni con estampado de leopardo, así como en una versión completamente animal print en pelo de poni.