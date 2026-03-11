Zendaya deslumbra en el desfile de Louis Vuitton Otoño-Invierno 2026-2027

Zendaya volvió a demostrar por qué es una de las figuras favoritas del front row durante Paris Fashion Week. La actriz apareció en el desfile de Louis Vuitton Womenswear Fall/Winter 2026-2027 celebrado en el icónico Museo del Louvre, en París.

La actriz llegó con un vestido blanco estilo camisa diseñado a medida por la maison, con un cuello puntiagudo y una falda bubble de corte high-low que dejaba ver sus zapatos negros de punta. El look se completó con un cinturón de cuero negro que marcaba la cintura, así como joyería de diamantes y anillos.

Screenshot

Sin embargo, más allá del estilismo, un detalle llamó especialmente la atención: Un anillo de diamantes, este accesorio despertó los fuertes rumores de la boda de Tom y Zendaya, lo cual supuestamente nos la perdimos.

Con esta aparición, Zendaya reafirma su lugar como una de las presencias más influyentes de la moda actual, cada uno de sus looks logra convertirse en uno de los momentos más comentados de la semana de la moda.

