Los futbolistas del Mundial 2026 y los relojes millonarios que llevan en la muñeca

Mientras millones de aficionados siguen cada jugada en la Copa Mundial de la FIFA 2026, hay otro detalle que no ha pasado desapercibido fuera de la cancha, se trata de los impresionantes relojes de lujo que lucen algunas de las mayores estrellas del fútbol.

Y es que lejos de ser simples accesorios, estos relojes se han convertido en auténticas obras de ingeniería y exclusividad fabricadas por las casas relojeras más prestigiosas alrededor del mundo, con precios que llegan a superar el millón de dólares, y que se han convertido en un símbolo de estatus entre los deportistas de élite.

Los relojes de lujo que usan los futbolistas del Mundial 2026

Las estrellas del fútbol son hoy referentes de estilo global, capaces de marcar tendencias tanto dentro como fuera del terreno de juego, y estos relojes, más allá del lujo, también reflejan la creciente conexión entre el deporte y la moda.

Santiago Giménez lleva el Rolex Day-Date 40

Es una de las principales figuras de la selección mexicana, y fuera de las canchas, el delantero también presume un exclusivo Rolex Day-Date 40 en oro Everose de 18 quilates, con esfera verde oliva y detalles en oro. El lujoso reloj incorpora el calibre automático 3255 de Rolex, con una reserva de marcha de aproximadamente 70 horas.

Lamine Yamal lleva el Audemars Piguet Royal Oak

Con solo 18 años, Yamal ya es una de las grandes figuras de la selección española y del FC Barcelona, y entre sus lujosos accesorios destaca un Audemars Piguet Royal Oak de oro rojo de 18 quilates, adornado con 40 diamantes talla brillante. El exclusivo reloj combina una esfera plateada con la icónica textura “Grande Tapisserie” y está impulsado por un movimiento automático con 40 horas de reserva de marcha.

Lionel Messi luce un Rolex Daytona

Aunque Lionel Messi rara vez usa relojes en público, cuando lo hace apuesta por piezas de alto nivel, entre ellas destaca el Rolex Daytona Ref. 126525LN-0001, elaborado en oro rosa y con un elegante bisel de cerámica negra a juego con la esfera. Considerado uno de los relojes más exclusivos entre las estrellas del Mundial 2026, refleja el gusto sofisticado del capitán argentino.

Vinicius Jr. apuesta por el Rolex

Vinicius Jr., figura de la selección de Brasil, posee una impresionante colección de relojes de lujo de marcas como Rolex y Audemars Piguet. Entre sus piezas más destacadas se encuentra un exclusivo Rolex Day-Date 40 de platino, con bisel de diamantes talla baguette, esfera con pavé de diamantes y el icónico brazalete President, una muestra de su gusto por los relojes llamativos y sofisticados.

Kylian Mbappé lleva un Hublot

El capitán de la selección de Francia, luce un reloj diseñado en colaboración con Hublot: el Big Bang Reloaded Kylian Mbappé White Ceramic, una exclusiva pieza que destaca por su caja de cerámica blanca de 44 milímetros y un movimiento automático con función de cronógrafo flyback, combinando precisión, deportividad y elegancia, al igual que el estilo de juego del delantero francés.

Cristiano Ronaldo lleva un Jacob & Co

Cristiano Ronaldo, conocido por su afición al lujo, posee un impresionante Jacob & Co. Royal Baguette valorado en cerca de 960,000 dólares. Fabricado en oro blanco de 18 quilates y completamente cubierto de diamantes talla baguette en la caja, el brazalete y la esfera, este reloj refleja a la perfección el gusto del astro portugués por las piezas extravagantes y exclusivas.