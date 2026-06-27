Los perfumes de lujo que usan las estrellas del Mundial 2026

Cada vez es más común ver a las estrellas del futbol internacional ligados a la moda, el estatus y el lujo, y durante el Mundial 2026, los aficionados observan a detalle a cada uno de los futbolistas, tanto dentro como fuera de la cancha.

Los futbolistas más famosos del mundo se transforman en referentes de estilo para sus aficionados, que no solo buscan vestir sus marcas de lujo y accesorios, sino también acercarse a su imagen a través de las fragancias que los representan.

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¿A qué huelen las figuras del Mundial 2026? Estos son los perfumes que usan los futbolistas

Las notas amaderadas, especiadas y frescas dominan entre las elecciones más recurrentes, pues más allá del lujo, buscan proyectar presencia, seguridad y carisma.

Cristiano Ronaldo: Pi de Givenchy

El perfume favorito de CR7, huele a una mezcla de vainilla suave, notas ambaradas y maderas cremosas, con un fondo ligeramente especiado que le da un aire elegante y sensual, se trata de un aroma que suele describirse como envolvente y sofisticado, con un toque dulce que lo hace más cercano e íntimo.

Lionel Messi: Allure Homme Sport Eau Extreme de Chanel

Se trata de un perfume masculino fresco, intenso y muy equilibrado, asociado con un estilo elegante, con un aroma que combina notas cítricas frescas en la salida con una base más profunda de haba tonka, almizcle y maderas suaves, lo que le da un carácter limpio, energético y al mismo tiempo sofisticado.

Neymar Jr.: 212 VIP Black de Carolina Herrera

Se trata de un perfume masculino dulce, intenso y muy festivo, con una personalidad más nocturna y llamativa, con un aroma que se construye principalmente con anís, lavanda y vainilla negra, lo que da como resultado una fragancia licorosa, ligeramente especiada y con un fondo dulce-cremoso.

Kylian Mbappé: Sauvage de Dior

Sauvage de Dior es un perfume masculino fresco, intenso y muy potente, con un carácter moderno y dominante. Su aroma se construye a partir de bergamota chispeante en la salida, seguida de un corazón especiado y un fondo de ambroxan y maderas secas, lo que le da un olor limpio pero al mismo tiempo salvaje, masculino y muy persistente.

Erling Haaland: K de Dolce & Gabbana

Haaland usa un perfume masculino fresco, aromático y ligeramente amaderado, con una sensación muy limpia y mediterránea, con un aroma que combina notas cítricas como la naranja sanguina, con un corazón de lavanda y salvia, y un fondo de maderas cálidas y un toque especiado suave.

Vinicius Jr.: BOSS Bottled Beyond de Hugo Boss

Se trata de una fragancia masculina moderna con un perfil fresco, especiado y ligeramente amaderado, pensada para una elegancia más contemporánea y versátil, ya que su aroma suele abrir con una sensación cítrica y vibrante, que evoluciona hacia un corazón aromático con especias suaves, y se asienta en un fondo de maderas limpias y cálidas.

Lamine Yamal: Stronger With You Intensely de Armani

El perfume que usa Yamal se caracteriza por su aroma que mezcla vainilla especiada, castaña glaseada y ámbar, acompañada de toques aromáticos que le dan profundidad, que dan como resultado una fragancia envolvente, dulce pero elegante, con un fondo cremoso y muy persistente, pensada para destacar en climas fríos o en ocasiones especiales.

Hoy en día, más allá de la moda, el uso de fragancias de alta gama por parte de los futbolistas responde también a un fenómeno cultural: la consolidación del lujo como lenguaje global del deporte.