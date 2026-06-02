Britney Spears sorprende con un cambio de look que la hace lucir como en sus años de gloria

Britney Spears sorprendió a sus fans con un inesperado cambio de imagen de la mano del reconocido estilista de celebridades, Chris Appleton, una transformación con la que luce completamente rejuvenecida y radiante.

La cantante lució su cabello rubio más liso, pulido y con raya lateral, un estilo diferente a las ondas suaves y la textura que solía llevar en los últimos cuatro años, y que ha fascinado por completo a sus millones de seguidores.

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Britney Spears sorprende con un cambio de look gracias al estilista Chris Appleton

Chris Appleton, estilista de celebridades como Kim Kardashian y Jennife Lopez, cumplió su sueño de trabajar con Britney, y a través de su perfil de Instagram, compartió la nueva imagen de la cantante con una dulce dedicatoria.

“De niño creciendo en Inglaterra, Britney Spears fue la banda sonora de muchos momentos”, escribió en el pie de foto. “Jamás en la vida pensé que algún día estaría detrás de la silla (o en este caso ella detrás de la mía, jaja) peinándose”.

Reflexionando sobre la experiencia, añadió que ese momento se sintió como un logro de círculo completo en su carrera: “Algunos momentos realmente se cierran el círculo”, continuó Appleton. “No solo es un icono, sino una de las almas más genuinamente amables y gentiles que he conocido”.

Chris Appleton manifestó su sueño de trabajar con Britney Spears

La colaboración entre Britney Spears y Chris Appleton era un proyecto esperado desde hace tiempo, ya que el estilista había expresado en varias ocasiones su deseo de trabajar con la intérprete de “Circus” a través de sus redes sociales.

En junio de 2025, el estilista respondió a un usuario de Instagram que comentó: “Por favor, haz el pelo de Britney Spears!! Necesita un nuevo peluquero cuanto antes”.

“Por supuesto”, respondió Appleton. “Me encantaría hacer el pelo Britney, pero ¿sabes qué? Si yo fuera a peinarla, no sería solo un pequeño retoque. Tendría que ser como una renovación completa. Siento que ya ha pasado por suficiente. Se merece un gran pelo de regreso”. Añadió: “Nos encanta Britney Spears... Vale, lo haré. Desafío aceptado”.

Chris Appleton se ha consolidado como uno de los estilistas más solicitados de las celebridades gracias a sus impactantes transformaciones capilares, su prestigio es tal que sus servicios pueden alcanzar hasta 200.000 dólares, reflejando la alta demanda de su talento y experiencia.