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Los hijos de Britney Spears debutan como modelos en París

Los jóvenes dieron un inesperado paso hacia el mundo de la moda internacional

Junio 27, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Getty

Sean Preston Federline y Jayden James Federline debutaron como modelos durante la Semana de la Moda Masculina de París, participando en el desfile de la firma Vetements para la colección Primavera-Verano 2027. La aparición marcó uno de los momentos más comentados del evento y representó la primera incursión oficial de ambos hermanos en las pasarelas internacionales.

Sean Preston de 20 años y Jayden de 19, desfilaron juntos en la pasarela parisina, sorprendiendo tanto a la industria de la moda como a los seguidores de la famosa madre. El desfile reunió también a otras figuras reconocidas, entre ellas la actriz Sharon Stone, quien regresó a las pasarelas tras más de tres décadas.

Sean Preston nació en septiembre de 2025 y es el hijo mayor de Britney Spears y de Kevin Federline. Aunque durante gran parte de su vida permaneció alejado de los reflectores, ha comenzado a participar en eventos públicos relacionados con la moda y el entretenimiento.

Por su parte, Jayden nacido en septiembre de 2006, ha manifestado su interés particular por la música. El joven busca desarrollar una carrera musical, siguiendo los pasos de su madre. Antes de su debut en la pasarela, había llamado la atención tras asistir al desfile Crucero 2027 de Dior en Los Ángeles.

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Britney Spears
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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