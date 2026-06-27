Paul Anthony Kelly revela por qué nunca pudo despedirse de JFK Jr. tras terminar ‘Love Story’

Dar vida a John F. Kennedy Jr., una de las figuras más queridas de la historia reciente de Estados Unidos, marcó profundamente a Paul Anthony Kelly. Durante una conversación organizada por The Hollywood Reporter, otro actor le preguntó si sintió una tristeza especial al despedirse del personaje al concluir el rodaje de Love Story. Su respuesta sorprendió al revelar que, para él, ese adiós nunca ocurrió.

Todavía no me he despedido. Hay muchas cualidades de John que llevaré conmigo el resto de mi vida. Paul Anthony Kelly

Instagram: Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette.

El actor explicó que, al estudiar la vida de Kennedy Jr., descubrió aspectos de su personalidad que también existían en él y que el personaje le ayudó a sacar a la luz. Kelly reveló que una de las cosas que más lo conmovió fue descubrir que JFK Jr. siempre había querido dedicarse a la actuación, un sueño que él también compartía desde niño.

Esa similitud hizo que sintiera una conexión muy especial con él. [...] Ahora lo llevo conmigo a todas partes, porque fue él quien me trajo hasta aquí. Paul Anthony Kelly

Aunque nunca sintió que debía despedirse de JFK Jr., Paul Anthony Kelly reconoció que terminar las grabaciones implicó otro reto: reencontrarse consigo mismo. “Volver y ser Paul otra vez requirió un periodo de adaptación”, confesó, dejando claro que interpretar a John F. Kennedy Jr. fue una experiencia que lo transformó tanto personal como profesionalmente.