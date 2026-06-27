Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

Paul Anthony Kelly revela por qué nunca pudo despedirse de JFK Jr. tras terminar ‘Love Story’

El actor confesó que interpretar a John F. Kennedy Jr. transformó su vida para siempre. Dándole su primer gran papel a sus 37 años.

Junio 27, 2026 • 
Tania Franco
Estuvo a punto de dejar la actuación y terminó siendo JFK Jr. en Love Story

Instagram: Hulu.

Dar vida a John F. Kennedy Jr., una de las figuras más queridas de la historia reciente de Estados Unidos, marcó profundamente a Paul Anthony Kelly. Durante una conversación organizada por The Hollywood Reporter, otro actor le preguntó si sintió una tristeza especial al despedirse del personaje al concluir el rodaje de Love Story. Su respuesta sorprendió al revelar que, para él, ese adiós nunca ocurrió.

Todavía no me he despedido. Hay muchas cualidades de John que llevaré conmigo el resto de mi vida.
Paul Anthony Kelly
Paul Anthony Kelly - Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette

Instagram: Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette.

El actor explicó que, al estudiar la vida de Kennedy Jr., descubrió aspectos de su personalidad que también existían en él y que el personaje le ayudó a sacar a la luz. Kelly reveló que una de las cosas que más lo conmovió fue descubrir que JFK Jr. siempre había querido dedicarse a la actuación, un sueño que él también compartía desde niño.

Esa similitud hizo que sintiera una conexión muy especial con él. [...] Ahora lo llevo conmigo a todas partes, porque fue él quien me trajo hasta aquí.
Paul Anthony Kelly

Aunque nunca sintió que debía despedirse de JFK Jr., Paul Anthony Kelly reconoció que terminar las grabaciones implicó otro reto: reencontrarse consigo mismo. “Volver y ser Paul otra vez requirió un periodo de adaptación”, confesó, dejando claro que interpretar a John F. Kennedy Jr. fue una experiencia que lo transformó tanto personal como profesionalmente.

Love Story
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Relacionadas
diego boneta
Entretenimiento
Diego Boneta rompe el silencio sobre su ruptura con Renata Notni
Junio 26, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Los remedios caseros que usa Salma Hayek para mantener su belleza a los 59
Entretenimiento
Salma Hayek revela sus remedios caseros para mantener una belleza impecable a los 59
Junio 26, 2026
 · 
Melisa Velázquez
maite-perron-nueva-pelicula.jpg
Entretenimiento
Maite Perroni regresa al cine con la película “Belleza”
Junio 26, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Angelina Jolie revela por qué no ha tenido otra relación romántica después de Brad Pitt
Entretenimiento
Angelina Jolie le cerró la puerta al amor: “Esa parte de mi ya no es lo más importante”
Junio 26, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Ellos son los hijos de Memo Ochoa y Karla Mora: su familia e historia de amor
Entretenimiento
Ellos son los hijos de Memo Ochoa y Karla Mora: su familia e historia de amor
Lucciana, Guillermo Jr. y Karla han crecido entre mudanzas, partidos y los desafíos de la carrera internacional de su padre
Junio 16, 2026
 · 
Tania Franco
Exnovia de Callum Turner rompe el silencio y lanza indirectas tras su boda con Dua Lipa
Entretenimiento
Exnovia de Callum Turner rompe el silencio y lanza indirectas tras su boda con Dua Lipa
Victoria Villarroel habló sobre un ex británico en su pódcast y sus declaraciones fueron relacionadas con el ahora esposo de la cantante, con quien habría mantenido un romance en 2023.
Junio 25, 2026
 · 
Tania Franco
rosalia-loli-bahia.jpeg
Entretenimiento
Rosalía confirma su romance al lucir una playera dedicada a su novia
La cantante española parece haber puesto fin a meses de especulaciones sobre su vida amorosa
Junio 26, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
ricky-martin.JPG
Entretenimiento
Ricky Martin conquista la Ciudad de México con un rotundo sold out
El artista ofreció una noche inolvidable ante 20 mil pesonas en el Estadio Fray Nano como parte del inicio de su gira por México
Marzo 16, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez