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Qué partidos del Mundial se juegan hoy, en dónde y a qué hora

Este viernes continúa la actividad de la fase de grupos del Mundial con seis encuentros decisivos que definirán a varios de los clasificados a los dieciseisavos de final

Junio 26, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Las selecciones de Francia, España y Bélgica protagonizan una jornada clave en los grupos G,H e I.

Los partidos a jugarse hoy son:

Noruega vs Francia a la 1:00 pm en el Estadio Boston, Massachusetts, Estados Unidos

Senegal vs Irak a la misma hora en el Estadio Toronto, Canadá

Uruguay vs España a las 6:00 pm en el Estadio Guadalajara

Cabo Verde vs Arabia Saudita a las 6:00 pm en el NGR Stadium, Houston, Estados Unidos

Nueva Zelanda vs Bélgica a las 9:00 pm en el BC Place, Vancouver, Canadá

Egipto vs Irán a las 9:00 pm en Lumen Field, Seattle, Estados Unidos

El encuentro más esperado de la jornada será el duelo entre España y Uruguay, ya que ambas selecciones buscarán quedarse con el liderato del Grupo H. Asimismo, el enfrentamiento entre Francia y Noruega acapara la atención internacional al reunir a dos de las selecciones favoritas para avanzar en el torneo.

En México, el único partido confirmado en televisión abierta será Uruguay vs España, a través de Canal 5, mientras que el resto podrán seguirse por VIX.

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Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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