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Cristiano Ronaldo acompaña a Lionel Messi con un conmovedor mensaje tras la muerte de su padre

La muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, ha generado numerosas muestras de cariño hacia el futbolista argentino, entre ellas destacó la de Cristiano Ronaldo.

Agosto 12, 2026 • 
Melisa Velázquez
El conmovedor mensaje de Cristiano Ronaldo a Lionel Messi por la muerte de su padre

El conmovedor mensaje de Cristiano Ronaldo a Lionel Messi por la muerte de su padre

Getty Images

El pasado 7 de agosto, Jorge Messi, padre de Lionel Messi, falleció en Rosario, Argentina, dejando un profundo vacío en la vida del futbolista, quien mantenía un vínculo muy cercano con su padre, una figura fundamental tanto en su vida personal como en su trayectoria profesional.

Tras el funeral, que se realizó en la absoluta privacidad familiar, Messi dedicó un emotivo mensaje en su perfil de Instagram, generando un sin fin de reacciones y mensajes de solidaridad al astro argentino, a los que se unió Cristiano Ronaldo.

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El conmovedor mensaje de Cristiano Ronaldo a Lionel Messi por la muerte de su padre

La emotiva carta con la que Lionel Messi despidió a su padre, Jorge Messi, conmovió profundamente a sus seguidores y generó una gran ola de solidaridad en redes sociales, donde futbolistas, compañeros de la Selección Argentina, dirigentes, artistas y otras figuras públicas se unieron al dolor del astro argentino con mensajes de cariño y apoyo.

Uno de los que más ha llamado la atención, fue el mensaje que le dedicó Cristiano Ronaldo: “Un abrazo enorme para ti y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza”.

El mensaje de Cristiano cobró especial relevancia por la histórica rivalidad que durante más de una década protagonizaron él y Lionel, pues ambos marcaron una época del futbol mundial con sus duelos en Barcelona y Real Madrid, además de competir por Champions League, Balones de Oro, récords goleadores y títulos.

Sin embargo, en medio del duelo del argentino por la importante pérdida familiar, el portugués dejó de lado cualquier competencia para enviarle un mensaje de apoyo y solidaridad.

La carta con la que Lionel Messi se despide de su padre, Jorge Messi

Este miércoles, Lionel compartió la emotiva carta en la que compartió su profundo dolor por la pérdida de su padre, y recordó el estrecho vínculo que los unía.

Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer”, confesó Messi sobre la pérdida de su padre.

El astro argentino confesó que pasar por el Mundial 2026 sin la presencia física de su padre, un momento difícil:

Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste. Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo, pero mamá me decía que ibas a estar mejor y que ibas a estar bien para poder viajar. Yo te decía que íbamos a llegar a la final así podías viajar”.

Con 39 años, Messi también habló de su futuro en la cancha, y le reprochó a su padre por no haber podido resistir un poco más para que llegaran juntos hasta el final.

No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más”, escribió. “Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?”, reprochó.

Finalmente Messi declaró que siempre extrañará a su padre, pero su presencia siempre estará con él: “Te voy a extrañar mucho, pero siempre vas a estar presente, y sobre todo en la educación de mis hijos, porque les enseño y los educo como ustedes lo hicieron conmigo”, puntualizó Messi.

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